Чувство усталости с утра: 6 вещей помогут вам лучше спать зимой

1. Выйдите на дневной свет

«Зимой этот «стимул» не возникает, потому что выброс мелатонина остается постоянным в течение дня», — говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

2. Прощай, стресс

«Стресс может привести к тому, что вы будете хуже или хуже спать», — говорит врач.

3. Жара делает вас вялым

«Если у вас проблемы со сном из-за искусственного тепла, следует выключить отопление и надеть несколько слоев одежды», — советует эксперт.

4. Избегайте алкоголя

«Алкоголь изначально оказывает успокаивающее действие, но позже оказывает стимулирующее действие», — говорит Алехина.

5. Поддержите свою иммунную систему

6. Физические упражнения помогают

"Научно доказано, что регулярные физические упражнения и тренировки могут улучшить качество сна. Однако вам следует избегать очень интенсивных тренировок (например, HIIT) поздно вечером", - советует Алехина.

Достаточное количество спокойного сна важно для того, чтобы чувствовать себя в хорошей форме и здоровым. У нас повышенная потребность во сне, особенно зимой, когда на улице холодно и быстро темнеет.Научные исследования уже доказали это. По данным исследователей, немцы зимой спят примерно на полчаса дольше, чем весной, летом и осенью – и при этом качество сна снижается.Если вы один из тех людей, которые хуже спят в зимние месяцы, вам следует прислушаться к следующим шести советам экспертов.Зимой светлеет поздно утром и темнеет рано вечером. Если мы не получаем достаточно дневного света в долгосрочной перспективе, наш ритм сна и бодрствования нарушается.В сумерках и темноте мозг вырабатывает и выделяет больше гормона мелатонина, который подготавливает организм ко сну. Результат: мы быстрее устаём.Однако обычно вещества-мессенджеры высвобождаются только за один-два часа до сна.Поэтому его экспертный совет: зимой как можно чаще подвергайте себя воздействию дневного света, отправляйтесь на прогулку и открывайте шторы утром, чтобы в комнату проникало немного света.Чтобы предотвратить проблемы со сном, вам следует следить за тем, чтобы уровень стресса оставался как можно более постоянным.Вечерние занятия, такие как йога или чтение перед сном, помогут расслабиться и облегчить засыпание.Если вы возвращаетесь домой после прогулки на морозе, вам хочется сначала согреться внутри. Однако если вы включитеДаже небольшое количество алкоголя может лишить нас сна.Вот почему следует пить как можно меньше алкогольных напитков или вообще не употреблять их – особенно перед сном.Ничто так не влияет на ваш сон, как насморк, плохое самочувствие или кашель. Но мы, как известно, особенно подвержены простудам зимой. Поэтому эксперт советует предотвращать инфекции.Конкретно это означает: придерживайтесь сбалансированной диеты, держитесь на расстоянии от больных, регулярно мойте руки и не делитесь своей чашкой или стаканом с другими.Как бы у вас не было мотивации менять теплую квартиру на спортзал, пропускать занятия спортом не стоит.Ранее МедикФорум писал о вреде полного отказа от сладкого.

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