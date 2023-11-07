Диетолог Соломатина: полный отказ от сладкого подрывает здоровье

«Головной мозг во многом функционирует как часы только благодаря тому, что в организм поступает глюкоза», поделилась Елена Соломатина с «Вечерней Москвой».

«Чтобы избежать развития диабета или отложения жира, нужно не забывать о том, что получаемую от сахара энергию нужно быстро сжигать», - констатировала врач.

Диетолог Соломатина сообщила в интервью, что полный отказ от сладкого подрывает здоровье. Специалистка заявила, что нормальное функционирование организма невозможно без глюкозы, которую тело получает преимущественно из всего сладкого на вкус.Диетолог заметила, что сахар может содействовать жироотложению в тех случаях, когда поглощаемые с едой калории начинают систематически количественно превосходить калории, которые человек тратит на физическую активность. Как правило, сладости помогают полнеть тем, кто переедает ими, ведет малоподвижный образ жизни, недостаточно ходит пешком, пренебрегает спортом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может дать человеку отказ от алкоголя на месяц

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