Врач Алехина объясняет, действительно ли можно меньше спать летом

Что скрывается за внутренними часами?

"Летом свет заставляет наш внутренний ритм измениться. Из-за того, что свет длится дольше и снова становится светлее раньше, наш организм вырабатывает меньше гормона сна мелатонина", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"Поэтому летом мы не так быстро устаем по вечерам и раньше просыпаемся утром".

Спи спокойно, несмотря на жару

Если вы просыпаетесь рано утром, а на улице еще не так тепло, то хорошо проветривайте помещение. Если возможно, сразу после этого затемните окна, чтобы у тепла не было даже шанса проникнуть в вашу квартиру.

Приобретайте постельное белье из льняного материала. Натуральное волокно охлаждает и защищает вас от ночного пота.

Когда первые солнечные лучи утром щекочут нам нос, мы встаем в хорошем настроении и начинаем день полными сил. Даже если мы по-прежнему наслаждаемся хорошей погодой вечером и ложимся спать допоздна, утром мы все равно встаем с постели быстрее, чем зимой.Причиной этого являются наши внутренние часы. Это гарантирует, что нам нужно меньше сна летом.Внутренние часы настроены на циркадный ритм. Это охватывает 24 часа и определяет, когда мы устаем и когда бодрствуем. Внутренний ритм очень стабилен, но иногда может сбиваться.Мелатонин в основном вырабатывается, когда на улице темнеет. Производство мелатонина увеличивается еще больше, когда днем на улице серо.В какой-то момент устаешь даже летом — но потом не можете заснуть из-за жары в спальне? Если жара мешает вам уснуть, попробуйте эти простые, но полезные советы.Ранее МедикФорум писал о пользе кожуры киви.

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