Врач Алехина объясняет, действительно ли можно меньше спать летом
Наконец-то летние дни снова стали длиннее, светит солнце и почти никогда не темнеет. Многим легче вставать с постели и ложиться спать позже с ярким солнечным началом дня. Но действительно ли мы меньше спим летом?
Когда первые солнечные лучи утром щекочут нам нос, мы встаем в хорошем настроении и начинаем день полными сил. Даже если мы по-прежнему наслаждаемся хорошей погодой вечером и ложимся спать допоздна, утром мы все равно встаем с постели быстрее, чем зимой.
Причиной этого являются наши внутренние часы. Это гарантирует, что нам нужно меньше сна летом.
Что скрывается за внутренними часами?
Внутренние часы настроены на циркадный ритм. Это охватывает 24 часа и определяет, когда мы устаем и когда бодрствуем. Внутренний ритм очень стабилен, но иногда может сбиваться.
"Летом свет заставляет наш внутренний ритм измениться. Из-за того, что свет длится дольше и снова становится светлее раньше, наш организм вырабатывает меньше гормона сна мелатонина", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Мелатонин в основном вырабатывается, когда на улице темнеет. Производство мелатонина увеличивается еще больше, когда днем на улице серо.
"Поэтому летом мы не так быстро устаем по вечерам и раньше просыпаемся утром".
Спи спокойно, несмотря на жару
В какой-то момент устаешь даже летом — но потом не можете заснуть из-за жары в спальне? Если жара мешает вам уснуть, попробуйте эти простые, но полезные советы.
- Если вы просыпаетесь рано утром, а на улице еще не так тепло, то хорошо проветривайте помещение. Если возможно, сразу после этого затемните окна, чтобы у тепла не было даже шанса проникнуть в вашу квартиру.
- Приобретайте постельное белье из льняного материала. Натуральное волокно охлаждает и защищает вас от ночного пота.
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