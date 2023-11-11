Помогите своему сердцу, суставам и сну с помощью простой ходьбы

«Они могут показаться не очень полезными, но наши шаги действительно важны. Это не только действительно простой способ заняться спортом, который поможет достичь целей в фитнесе, но и фантастический способ сохранить свое сердце счастливым и расслабленным. Для большинства из нас можно легко начать работу, будь то поездка на работу или пробежка в школе», - говорит врач общей практики Александрова Елена специально для МедикФорум.

1. Улучшите здоровье своего сердца

2. Поднимите себе настроение

«Считается, что время, проведенное на природе, помогает поднять нам настроение, заставляя нас чувствовать себя более расслабленными», — добавила врач.

3. Увеличьте метаболизм

4. Улучшить пищеварение

"Прогулка может помочь стимулировать работу кишечника и предотвратить проблемы с пищеварением, помогая пище проходить через пищеварительную систему".

5. Снижение беспокойства и стресса

«Это делает это отличным занятием во время обедов и рабочих перерывов, чтобы позволить вашему разуму перефокусироваться», — добавила она.

6. Лучше спите

7. Улучшить здоровье суставов

«Это поможет сохранить гибкость ваших суставов и улучшить общее состояние костей», — добавила эксперт.

Эксперт по фитнесу раскрыл семь преимуществ ежедневных прогулок. Нет сомнений в том, что физическое движение может снизить риск возникновения многих серьезных проблем со здоровьем, но вам не нужны дорогие абонементы в тренажерный зал или оборудование, чтобы воспользоваться преимуществами.Если вы проводите большую часть времени сидя, будь то из-за работы за столом или ежедневного простоя у телевизора, врач рекомендовала выглянуть и прогуляться.Даже всего лишь 20 минут пребывания на свежем воздухе могут принести пользу для здоровья.Регулярные прогулки могут улучшить уровень холестерина и артериального давления, открывая путь к улучшению здоровья сердца.Прогулка высвобождает гормоны счастья, известные как эндорфины, которые помогают улучшить настроение.Если вы продолжите ходить пешком, вы со временем увеличите свой метаболизм, что сделает ваше тело более эффективным в сжигании калорий в повседневной жизни, даже когда вы не активны, объяснил эксперт.Врач объяснил, что регулярная ходьба помогает тем, кто страдает от беспокойства и стресса.Как и другие упражнения, ходьба может помочь улучшить сон, а также сократить время, которое вы проводите, лежа в постели, пытаясь задремать.Ходьба считается занятием с низким уровнем воздействия и щадит суставы, что делает ее подходящей для людей с артритом.Ранее МедикФорум писал о пользе холодца для здоровья мозга.

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