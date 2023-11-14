Терапевт Романенко: склонность к запору влияет на появление варикоза

520 Фото: https://unsplash.com/photos/woman-in-black-tank-top-and-white-skirt-sitting-on-brown-wooden-floor-6N28dCBY1UY
ноги

Терапевт Татьяна Романенко: проблемы с желудочно-кишечным трактом, включая склонность к запору, нередко ведут к появлению варикоза.

Развитие варикоза обычно сопровождается ослаблением стенок кровеносных сосудов, из-за которого они расширяются и выпячиваются под кожей. Как правило, увидеть варикоз невооруженным глазом можно на ногах. При этом варикоз не является только эстетической проблемой: имеющие его люди бывают подвержены тромбозу, рискуют пострадать от венозных язв и кожных заболеваний.

Терапевт Романенко рассказала, что на появление варкиоза влияет склонность к запору.

«Как это ни парадоксально, проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта, то есть запоры, способствуют развитию варикоза», – поделилась специалистка с «Москвой 24».

Романенко уточнила, что чаще всего варикоз возникает в силу генетики, наследственной предрасположенности. Но некоторые особенности образа жизни тоже могут серьезно повышать его риск. Например, варикоз может появиться у тех, кому часто приходится поднимать тяжести – как и у людей с лишним весом.

Еще один фактор риска – стоячая работа.

Терапевт предупредила женщин: их склонность к варикозу усиливается под влиянием гормональных изменений в организме. По словам врача, гормональный баланс у женщин тесно связан с текучестью крови, ее давлением на стенки сосудов и формированием тромбов.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что привычка прикусывать щеки и губы изнутри может довести человека до развития рака.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Татьяна Романенко
Татьяна Романенко
Здоровье
врач-терапевт
Читать MedikForum.ru в
Варикоз органов малого таза: чем он отличается от обычного варикоза?
Витамины защищают от варикоза в холодную погоду
Терапевт Романенко: гормональные препараты способны вызвать развитие тромбоза
Теги : варикоз, причины нарушения, Татьяна Романенко
Врач Эстрина объяснила необходимость менять постельное белье каждую неделю
Врач Каневская: похудеть после 40 лет помогает прием пробиотиков и пребиотиков
Эти 7 продуктов дают много энергии осенью и зимой