Терапевт Романенко: склонность к запору влияет на появление варикоза

«Как это ни парадоксально, проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта, то есть запоры, способствуют развитию варикоза», – поделилась специалистка с «Москвой 24».

Развитие варикоза обычно сопровождается ослаблением стенок кровеносных сосудов, из-за которого они расширяются и выпячиваются под кожей. Как правило, увидеть варикоз невооруженным глазом можно на ногах. При этом варикоз не является только эстетической проблемой: имеющие его люди бывают подвержены тромбозу, рискуют пострадать от венозных язв и кожных заболеваний.Терапевт Романенко рассказала, что на появление варкиоза влияет склонность к запору.Романенко уточнила, что чаще всего варикоз возникает в силу генетики, наследственной предрасположенности. Но некоторые особенности образа жизни тоже могут серьезно повышать его риск. Например, варикоз может появиться у тех, кому часто приходится поднимать тяжести – как и у людей с лишним весом.Еще один фактор риска – стоячая работа.Терапевт предупредила женщин: их склонность к варикозу усиливается под влиянием гормональных изменений в организме. По словам врача, гормональный баланс у женщин тесно связан с текучестью крови, ее давлением на стенки сосудов и формированием тромбов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что привычка прикусывать щеки и губы изнутри может довести человека до развития рака.

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