Невролог Демьяновская рассказала о связи рака и привычки кусать щеки изнутри

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щека

Врач-невролог Екатерина Демьяновская предупредила россиян о вреде привычки постоянно кусать изнутри щеки и губы.

Невролог Демьяновская рассказала, что наличие такой привычки часто бывает симптомом навязчивых расстройств. Например, таких, при которых возникают самоповреждения (один из примеров – навязчивое выдавливание прыщей). Специалистка отметила, что до сих пор остается не совсем понятным, почему возникает подобное поведение. Но нередко его можно наблюдать у подростков, и предполагается, что оно может вызываться попытками справиться с эмоциональным, психологическим напряжением, возникающим из-за каких-то стрессовых событий.

Также Демьяновская указала на связь рака с привычкой людей кусать щеки и губы изнутри.

«Из-за укусов на слизистой оболочке полости рта появляются повреждения, которые не всегда быстро заживают. Длительная травматизация слизистой может спровоцировать предраковые заболевания, например лейкоплакию или онкологию», - поделилась врач-невролог с «Газетой.ру».

Кроме того, повреждения слизистой во рту способны оказаться «входными воротами» для различных возбудителей   инфекционных заболеваний, как вирусной, так и бактериальной природы. Медик добавила, что непроизвольные прикусы щек и губ нередко возникают из-за стоматологических проблем, поэтому людям с такой привычкой будет уместно обратиться к стоматологу.

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Екатерина Демьяновская
Екатерина Демьяновская
Здоровье
врач-невролог
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Теги : причины рака, вредные привычки, Екатерина Демьяновская
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