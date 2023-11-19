Вот почему вам следует избегать тостов на завтрак

"Тост по сути состоит из пшеничной муки, молока, дрожжей, жира (обычно сливочного масла), сахара, соли и воды.

К сожалению, тосты – не самый полезный вариант завтрака", - говорит врач-диетолог Малярова Ольга специально для МедикФорум.

Тостовый хлеб почти не содержит клетчатки

"Для сравнения: цельнозерновой хлеб с семечками содержит 8,4 грамма клетчатки на 100 граммов, поэтому это более здоровый выбор".

"Клетчатка также важна для здорового пищеварения, и ее нельзя отсутствовать в здоровом рационе. Если вы едите слишком много тостов и, следовательно, слишком мало клетчатки, это может привести, среди прочего, к расстройствам пищеварения".

Тостовый хлеб с высоким содержанием углеводов

Поджаривание может способствовать распространению канцерогенных веществ

"Чем дольше поджаривается тост, тем выше содержание акриламида. Поэтому вам обязательно следует срезать с тоста все черные пятна или, что лучше всего, выбросить слишком темный тост".

"Вместо того, чтобы есть тосты каждый день, постарайтесь включить в свой завтрак полезные продукты, такие как фрукты, хлопья и цельнозерновые продукты".

Завтрак для всех выглядит по-разному. Кто-то любит сладкий завтрак, кто-то предпочитает несладкий.Тостовый хлеб особенно популярен, потому что его очень легко приготовить. Откройте упаковку, поджарьте мягкий хлеб и наслаждайтесь им с любимой пастой.Тостовый хлеб содержит очень мало клетчатки (3,7 грамма на 100 граммов).В отличие от других видов хлеба, тостовый хлеб содержит всего несколько калорий (65 ккал на кусок). Но из-за низкого содержания клетчатки он не дает чувства сытости надолго.Хотя другие виды хлеба могут содержать больше калорий, они содержат больше питательных веществ и надолго сохраняют чувство сытости. Таким образом, в конце дня вы будете потреблять меньше калорий, чем если бы съели на завтрак тост.Тостовый хлеб богат углеводами, которые в организме превращаются в сахар. Они вызывают быстрое повышение уровня сахара в крови. Высокий уровень сахара в крови связан с высоким весом и увеличением веса.Кроме того, высокий уровень сахара в крови может замедлить обновление клеток и, таким образом, привести к появлению морщин и загрязнениюПоджаривание хлеба может привести к выделению в организм канцерогенных веществ. Нагревание способствует образованию акриламида и 3-МХПД. Эффекты этих двух веществ исследовались уже давно. В настоящее время они считаются канцерогенными и потенциально генетически опасными.Помимо этих отрицательных свойств, тостовый хлеб имеет и положительное качество. Ацетат натрия часто добавляют в хлеб, чтобы продлить его срок хранения. Этот консервант обладает свойством задерживать рост бактерий, грибков и вирусов.К сожалению, это не достаточный аргумент в пользу того, чтобы есть тосты каждый день. Однако полностью отказываться от еды не обязательно. Поджаренный хлеб безвреден в небольших количествах.Ранее МедикФорум писал о признаках больной печени.

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