Вот почему вам следует избегать тостов на завтрак
Для многих людей тост является частью завтрака. Неудивительно, ведь его легко готовить и он имеет приятный вкус. Но тосты не должны быть на тарелке для завтрака каждый день.
Завтрак для всех выглядит по-разному. Кто-то любит сладкий завтрак, кто-то предпочитает несладкий.
Тостовый хлеб особенно популярен, потому что его очень легко приготовить. Откройте упаковку, поджарьте мягкий хлеб и наслаждайтесь им с любимой пастой.
"Тост по сути состоит из пшеничной муки, молока, дрожжей, жира (обычно сливочного масла), сахара, соли и воды.
К сожалению, тосты – не самый полезный вариант завтрака", - говорит врач-диетолог Малярова Ольга специально для МедикФорум.
К сожалению, тосты – не самый полезный вариант завтрака", - говорит врач-диетолог Малярова Ольга специально для МедикФорум.
Вот три отрицательные характеристики тостового хлеба.
Тостовый хлеб почти не содержит клетчатки
Тостовый хлеб содержит очень мало клетчатки (3,7 грамма на 100 граммов).
"Для сравнения: цельнозерновой хлеб с семечками содержит 8,4 грамма клетчатки на 100 граммов, поэтому это более здоровый выбор".
В отличие от других видов хлеба, тостовый хлеб содержит всего несколько калорий (65 ккал на кусок). Но из-за низкого содержания клетчатки он не дает чувства сытости надолго.
"Клетчатка также важна для здорового пищеварения, и ее нельзя отсутствовать в здоровом рационе. Если вы едите слишком много тостов и, следовательно, слишком мало клетчатки, это может привести, среди прочего, к расстройствам пищеварения".
Хотя другие виды хлеба могут содержать больше калорий, они содержат больше питательных веществ и надолго сохраняют чувство сытости. Таким образом, в конце дня вы будете потреблять меньше калорий, чем если бы съели на завтрак тост.
Тостовый хлеб с высоким содержанием углеводов
Тостовый хлеб богат углеводами, которые в организме превращаются в сахар. Они вызывают быстрое повышение уровня сахара в крови. Высокий уровень сахара в крови связан с высоким весом и увеличением веса.
Кроме того, высокий уровень сахара в крови может замедлить обновление клеток и, таким образом, привести к появлению морщин и загрязнению кожи .
Поджаривание может способствовать распространению канцерогенных веществ
Поджаривание хлеба может привести к выделению в организм канцерогенных веществ. Нагревание способствует образованию акриламида и 3-МХПД. Эффекты этих двух веществ исследовались уже давно. В настоящее время они считаются канцерогенными и потенциально генетически опасными.
"Чем дольше поджаривается тост, тем выше содержание акриламида. Поэтому вам обязательно следует срезать с тоста все черные пятна или, что лучше всего, выбросить слишком темный тост".
Помимо этих отрицательных свойств, тостовый хлеб имеет и положительное качество. Ацетат натрия часто добавляют в хлеб, чтобы продлить его срок хранения. Этот консервант обладает свойством задерживать рост бактерий, грибков и вирусов.
К сожалению, это не достаточный аргумент в пользу того, чтобы есть тосты каждый день. Однако полностью отказываться от еды не обязательно. Поджаренный хлеб безвреден в небольших количествах.
"Вместо того, чтобы есть тосты каждый день, постарайтесь включить в свой завтрак полезные продукты, такие как фрукты, хлопья и цельнозерновые продукты".
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