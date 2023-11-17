Врач Хухрев назвал увеличившийся живот и частые синяки среди признаков больной печени

«Если печень серьезно поражена, живот может расти в объеме. Это происходит из-за увеличения самого органа и за счет асцита – накопления жидкости в брюшной полости», - объяснил Алексей Хухрев «Москве 24».

Врач Хухрев назвал увеличившийся живот среди характерных признаков больной печени. Медик констатировал, что у людей с этой патологией в области живота начинает скапливаться жидкость.Кроме того, Хухрев назвал среди признаков больной печени частые синяки. Их появление может казаться беспричинным: обнаруживая их, люди затрудняются сказать, что могло их вызвать. При этом «густые», темные или крупные синяки могут образовываться даже после незначительных по силе ударов.Еще один симптом нездоровой печени – пожелтение кожи (также могут желтеть глазные яблоки, склеры). Подобную желтуху вызывает повышенный уровень желчного пигмента билирубина – последствие того, что печень человека перестала нормально функционировать. В тяжелых случаях кожа может принимать канареечный оттенок.В целом симптоматика больной печени является более разнообразной. Хухрев отметил, что печень ответственна за осуществление многих функций организма. Признаками ее патологии, например, могут быть также кожный зуд, повышенная раздражительность, сильная дневная сонливость.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что состояние печени может сильно пострадать из-за неправильного приема жаропонижающих средств.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.