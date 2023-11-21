Принятие очень горячего душа может вызвать 5 проблем со здоровьем





Кожа и волосы

«На вашей коже есть натуральные масла, которые сохраняют кожу влажной. Горячая вода может полностью смыть их, поэтому может произойти сухость. Очень горячий душ также может привести к покраснению и раздражению кожи. Слишком горячая вода может расширить кровеносные сосуды под кожей, что вызовет покраснение и раздражение», - говорит врач общей практики Юрий Завьялов специально для МедикФорум.

«Кроме того, слишком горячая вода может повредить волосы».

«Кожный барьер состоит из кожных белков и масел, которые предотвращают испарение воды из кожи, защищая ее от внешнего мира. Это одна из наших первых линий защиты от инфекций и загрязнения», - объясняет Завьялов.

Сосуды

«Если вы слишком долго принимаете горячий душ, у вас может упасть кровяное давление и вы упадете в обморок», - предостерегает врач.

Иммунитет

Польза горячего душа

Снижает уровень сахара в крови.

Помогает быстрее заснуть.

Убирает мышечную жесткость.

Уменьшает головные боли.

Снимает симптомы простуды/гриппа.

"Поэтому изредка и по показание горячий душ может быть полезен".

В осенние и зимние месяцы горячий душ — один из лучших способов согреться, если вам холодно. Но хотя теплое купание успокаивает уставшие мышцы и способствует хорошему сну, вам необходимо знать о некоторых последствиях любви к горячему душу.Но, по словам доктора,Существует пять причин, по которым чрезмерно горячий душ может повлиять на ваше здоровье. Во-первых, этоЭкзема, также известная как атопический дерматит, — не единственное заболевание, которое может усугубляться горячим душем, который говорит, что псориаз, прыщи, розацеа и чрезмерно сухая кожа могут ухудшиться от длительного горячего душа, потому что они все они характеризуются дефектами восстановления кожного барьера.Это также можетКроме того, горячая вода может увеличить перхоть производство, хотя это больше связано с вашей кожей, чем с волосами. Горячая вода может сделать вашу кожу головы сухой, что может привести к шелушению и зуду. Тепло обладает способностью растворять натуральные масла, что может привести к дефициту микробиома кожи.Он сказал, что людям следует воздерживаться от очень горячего душа, главным образом из-за возможного повреждения чувствительной и больной кожи головы.Также может произойти обморок.Наконец, доктор сказал, что слишком горячий душ может подорвать вашу иммунную систему. Когда дело доходит до оптимальной температуры для душа, врач считает, что вода должна быть «теплой», где-то между 36°C и 40°C.Ранее МедикФорум писал о вредных кашах для завтрака, которые вызывают диабет.

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