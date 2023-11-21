Иммунолог Жемчугов объяснил, что может способствовать появлению затяжного ОРВИ
Появились данные о том, что россияне стали жаловаться на необычайно долгое течение вирусных инфекций.
Одна из тем, активно обсуждаемых сегодня в СМИ, – это появление в России затяжного ОРВИ. Таким термином называют нетипично долго длящиеся респираторные инфекции: например, ковид или простуда. Британские исследователи заявили, что в королевстве «затяжная простуда» является распространенным явлением. Они сравнивают ее с «долгим ковидом», при котором люди, переболевшие коронавирусом в острой форме, впоследствии еще длительное время (недели и месяцы) ощущают неблагополучные симптомы, свойственные заболеванию.
Некоторые российские источники (например, «Московский комсомолец») также сообщили, что среди россиян встречаются случаи, когда возникшая простуда очень долго не проходит окончательно.
«Все начинается с потери голоса, затем возникает сильный кашель и появляется усталость, причем это длится месяцами».
Иммунолог Владислав Жемчугов дал по этому поводу комментарий НСН. Объясняя, что может способствовать появлению затяжного ОРВИ, медик пояснил: этот «феномен» может быть результатом того, что человеческий организм подвергается заражению не просто банальной простудой, а несколькими заболеваниями (скажем, коронавирусом и простудой). Кроме того, в этом сезоне стали чаще фиксировать заболевание коклюшем, провоцирующим очень сильный кашель, – он тоже может присоединяться к «букету» подхваченных инфекций.
«Возможно сочетание нескольких заболеваний, например коронавируса, гриппа (при этом он может быть разный — гонконгский или свиной) и коклюша, активизировавшегося в нескольких российских регионах, а также еще пары десятков осложнений после перенесенных инфекций», - заявил Жемчугов.
Эксперт констатировал: с учетом вышесказанного нужно обращаться к врачам с признаками ОРВИ, а не заниматься самолечением. По словам Жемчугова, разные пациенты могут нуждаться в разных методах лечения, определиться с нужным способом терапии должен специалист. Такого диагноза как «затяжной ОРВИ» не существует, подчеркнул он. Каждый конкретный случай слишком долгого течения болезни должен анализироваться индивидуально.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими признаками проявляется так называемая затяжная простуда.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Владислав Жемчугов
Здоровье
врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук
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