Иммунолог Жемчугов объяснил, что может способствовать появлению затяжного ОРВИ

«Все начинается с потери голоса, затем возникает сильный кашель и появляется усталость, причем это длится месяцами».

«Возможно сочетание нескольких заболеваний, например коронавируса, гриппа (при этом он может быть разный — гонконгский или свиной) и коклюша, активизировавшегося в нескольких российских регионах, а также еще пары десятков осложнений после перенесенных инфекций», - заявил Жемчугов.

Одна из тем, активно обсуждаемых сегодня в СМИ, – это появление в России затяжного ОРВИ. Таким термином называют нетипично долго длящиеся респираторные инфекции: например, ковид или простуда. Британские исследователи заявили, что в королевстве «затяжная простуда» является распространенным явлением. Они сравнивают ее с «долгим ковидом», при котором люди, переболевшие коронавирусом в острой форме, впоследствии еще длительное время (недели и месяцы) ощущают неблагополучные симптомы, свойственные заболеванию.Некоторые российские источники (например, «Московский комсомолец») также сообщили, что среди россиян встречаются случаи, когда возникшая простуда очень долго не проходит окончательно.Иммунолог Владислав Жемчугов дал по этому поводу комментарий НСН. Объясняя, что может способствовать появлению затяжного ОРВИ, медик пояснил: этот «феномен» может быть результатом того, что человеческий организм подвергается заражению не просто банальной простудой, а несколькими заболеваниями (скажем, коронавирусом и простудой). Кроме того, в этом сезоне стали чаще фиксировать заболевание коклюшем, провоцирующим очень сильный кашель, – он тоже может присоединяться к «букету» подхваченных инфекций.Эксперт констатировал: с учетом вышесказанного нужно обращаться к врачам с признаками ОРВИ, а не заниматься самолечением. По словам Жемчугова, разные пациенты могут нуждаться в разных методах лечения, определиться с нужным способом терапии должен специалист. Такого диагноза как «затяжной ОРВИ» не существует, подчеркнул он. Каждый конкретный случай слишком долгого течения болезни должен анализироваться индивидуально.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими признаками проявляется так называемая затяжная простуда

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