Боли в мышцах и проблемы с желудком могут быть признаками «затяжной простуды»
Появилась новая форма ОРВИ, о которой говорят как о «затяжной простуде».
У заболевших россиян стали выявлять случаи так называемой «затяжной простуды», об этом сообщил News.ru. Данную разновидность ОРВИ описали в журнале eClinicalMedicine ученые, представляющие Лондонский университет королевы Марии. В ходе своего исследования они установили, что многие люди сегодня страдают от новой формы респираторных инфекций, симптомы которой напоминают длительное течение коронавируса (долгий ковид).
«Эти затяжные инфекции трудно диагностировать из-за отсутствия диагностических тестов и большого количества возможных симптомов», - заметила ведущий автор исследования Джулия Вивальди,
Ее коллеги констатируют, что сегодня можно наблюдать как людей с затяжным недомоганием после перенесенного коронавируса, так и тех, кто страдает от долговременных неблагополучных симптомов, перенеся простуду или грипп. Боли в мышцах и проблемы с желудком могут быть признаками таких «затяжных простуд».
«Переутомление, одышка, потеря обоняния, мышечные боли, проблемы с памятью и концентрацией внимания, боль в груди, бессонница, учащенное сердцебиение, головокружение, депрессия и тревога, шум и боли в ушах, плохое самочувствие, диарея, боли в животе, потеря аппетита, высокая температура, кашель, головная боль, боль в горле, изменения обоняния или вкуса, сыпь», - перечислили их эксперты.
Самое долгое время, в течение которого проявились болезнетворные состояния, составило 37 недель после перенесенного ОРВИ и 64 недели после коронавируса. Исследователи пытаются понять, что вызывает столь долгое недомогание после болезни.
Российский ученый, инфекционист Николай Малышев, в свою очередь, заявил, что ему пока неизвестно об этом «феномене». Но утверждать, что затяжное течение инфекций вызывает какой-то новый вирус, все равно нельзя, поскольку нет соответствующей тест-системы. Он заявил о том, что люди, необычайно долго болевшие при заражении ОРВИ, существовали всегда. Объяснение этому может скрываться в индивидуальных особенностях организма или в изначально неправильном лечении.
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