Боли в мышцах и проблемы с желудком могут быть признаками «затяжной простуды»

«Эти затяжные инфекции трудно диагностировать из-за отсутствия диагностических тестов и большого количества возможных симптомов», - заметила ведущий автор исследования Джулия Вивальди,

«Переутомление, одышка, потеря обоняния, мышечные боли, проблемы с памятью и концентрацией внимания, боль в груди, бессонница, учащенное сердцебиение, головокружение, депрессия и тревога, шум и боли в ушах, плохое самочувствие, диарея, боли в животе, потеря аппетита, высокая температура, кашель, головная боль, боль в горле, изменения обоняния или вкуса, сыпь», - перечислили их эксперты.

У заболевших россиян стали выявлять случаи так называемой «затяжной простуды», об этом сообщил News.ru. Данную разновидность ОРВИ описали в журнале eClinicalMedicine ученые, представляющие Лондонский университет королевы Марии. В ходе своего исследования они установили, что многие люди сегодня страдают от новой формы респираторных инфекций, симптомы которой напоминают длительное течение коронавируса (долгий ковид).Ее коллеги констатируют, что сегодня можно наблюдать как людей с затяжным недомоганием после перенесенного коронавируса, так и тех, кто страдает от долговременных неблагополучных симптомов, перенеся простуду или грипп. Боли в мышцах и проблемы с желудком могут быть признаками таких «затяжных простуд».Самое долгое время, в течение которого проявились болезнетворные состояния, составило 37 недель после перенесенного ОРВИ и 64 недели после коронавируса. Исследователи пытаются понять, что вызывает столь долгое недомогание после болезни.Российский ученый, инфекционист Николай Малышев, в свою очередь, заявил, что ему пока неизвестно об этом «феномене». Но утверждать, что затяжное течение инфекций вызывает какой-то новый вирус, все равно нельзя, поскольку нет соответствующей тест-системы. Он заявил о том, что люди, необычайно долго болевшие при заражении ОРВИ, существовали всегда. Объяснение этому может скрываться в индивидуальных особенностях организма или в изначально неправильном лечении.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неправильный прием жаропонижающих средств негативно влияет на состояние внутренних органов.

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