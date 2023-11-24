Врач Максимова назвала повышенный аппетит среди признаков скрытого диабета

«О скрытом сахарном диабете свидетельствуют не только изменение аппетита и массы тела, но и развитие кровоточивости десен и других проблем с зубами, которых раньше не было, ощущение жажды и сухости: серьезным сигналом может стать ситуация, когда человек выпивает больше трех литров воды в сутки», - поделилась медик с «АиФ»

Врач Максимова предупредила, что проверка содержания сахара в крови не всегда может выявить имеющийся диабет. При скрытом диабете повышение уровня глюкозы происходит в ночные часы либо после еды. Если, например, человек сдает днем кровь для определения уровня глюкозы, такой анализ не покажет проблемы.Врач Максимова назвала повышенный аппетит среди признаков скрытого диабетаСпециалистка добавила, что при диабете начинают усугубляться проблемы с кожей, ее повреждения заживают и восстанавливаются чересчур долго. То и дело возникают зуд, шелушение, красные пятна, высыпания. Кроме того, учащаются позывы к мочеиспусканию, человека постоянно преследуют слабость, усталость.Максимова подчеркнула, что диабет важно своевременно выявлять, определятся с терапией. Последствиями скрытого диабета может стать снижение иммунитета и развитие сердечно-сосудистых катастроф, инсульта и инфаркта.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что для защиты от развития инсульта важно следить за состоянием кишечника

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