Врач Бинатова назвала среди ранних признаков диабета постоянное чувство голода или жажды

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кусок пиццы в руке

Врач-эндокринолог Эльвина Бинатова: постоянный голод говорит о том, что клетки организма не получают достаточно глюкозы из-за нарушенных реакций на инсулин.

Врач Бинатова проинформировала в интервью, какими могут быть ранние признаки диабета. В частности, медик выделила среди ранних признаков диабета постоянное чувство голода или жажды, сонливость и слабость, кожный зуд. Так, по словам врача, постоянное чувство голода возникает при голодании клеток инсулинзависимых тканей: мышечной или жировой, а также печени. Клетки голодают, не получая нужного количества глюкозы, выделяемой в кровь после употребления пищи. Это происходит в случаях нарушений клеточных реакций на инсулин – гормон, который контролирует распределение глюкозы по клеткам.

«При сахарном диабете I типа на ранних этапах развития возможно быстрое снижение массы тела, связанное с голоданием клеток. А при сахарном диабете II типа, напротив, возможно увеличение массы тела, так как жировая ткань избыточно связывает инсулин и увеличивается синтез жира», - поделилась врач с «Известиями».

Что касается жажды, Бинатова сообщила «Известиям»:

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«Постоянное чувство жажды и сухости во рту тоже может быть ранним признаком развития заболевания. Это связано с повышением уровня глюкозы в крови, которое приводит к раздражению центра жажды».

Перечислила врач и другие ранние признаки диабета, которые можно заметить.
  • Повышенное количество мочи, выделяемой за день.
  • Слабость.
  • Сонливость.
  • Плохое заживление поврежденной кожи, ран.
  • Склонность кожи к сухости.
  • Покалывание в ногах.
  • Потеря четкости зрения.
  • Утолщение и пигментация кожи в местах складок.
Эндокринолог порекомендовала обращаться к врачу при появлении этих симптомов.

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Эльвина Бинатова
Эльвина Бинатова
Здоровье
врач-эндокринолог, диетолог,
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