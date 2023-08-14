Врач Бинатова назвала среди ранних признаков диабета постоянное чувство голода или жажды

«При сахарном диабете I типа на ранних этапах развития возможно быстрое снижение массы тела, связанное с голоданием клеток. А при сахарном диабете II типа, напротив, возможно увеличение массы тела, так как жировая ткань избыточно связывает инсулин и увеличивается синтез жира», - поделилась врач с «Известиями».

«Постоянное чувство жажды и сухости во рту тоже может быть ранним признаком развития заболевания. Это связано с повышением уровня глюкозы в крови, которое приводит к раздражению центра жажды».

Повышенное количество мочи, выделяемой за день.

Слабость.

Сонливость.

Плохое заживление поврежденной кожи, ран.

Склонность кожи к сухости.

Покалывание в ногах.

Потеря четкости зрения.

Утолщение и пигментация кожи в местах складок.

Врач Бинатова проинформировала в интервью, какими могут быть ранние признаки диабета. В частности, медик выделила среди ранних признаков диабета постоянное чувство голода или жажды, сонливость и слабость, кожный зуд. Так, по словам врача, постоянное чувство голода возникает при голодании клеток инсулинзависимых тканей: мышечной или жировой, а также печени. Клетки голодают, не получая нужного количества глюкозы, выделяемой в кровь после употребления пищи. Это происходит в случаях нарушений клеточных реакций на инсулин – гормон, который контролирует распределение глюкозы по клеткам.Что касается жажды, Бинатова сообщила «Известиям»:Перечислила врач и другие ранние признаки диабета, которые можно заметить.Эндокринолог порекомендовала обращаться к врачу при появлении этих симптомов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может означать боль в животе , возникающая во время еды.

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