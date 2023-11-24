Врач Каневская: низкое атмосферное давление может вызвать головную и суставную боль

«Чаще всего у метеочувствительных людей при перепадах атмосферного давления появляется головная боль. Иногда у них может колебаться кровяное давление», - поделилась она с Lenta.ru

«Низкое барометрическое давление усугубляет боли в суставах, так как расширяет внутренние полости в теле. Это в свою очередь увеличивает давление на нервные окончания, вызывая боль», - пояснила эксперт.

Врач Каневская рассказала в интервью, что при имеющейся чувствительности организма к переменам погоды колебания атмосферного давления действительно могут заставить почувствовать себя неважно.Каневская отметила, что низкое атмосферное давление может вызывать суставную боль – особенно, если уже имеются проблемы с суставами, артрит.Профессор Каневская добавила, что терпеть болевой синдром не нужно, лучше использовать обезболивающие средства. По словам медика, в периоды резких погодных, атмосферных изменений главным условием для сохранения нормального самочувствия является полноценный отдых и сон. Пища должна быть легкой: не жареной, маложирной, без сильных специй. Кроме того, следует в достатке пить воду.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при колебании атмосферного давления возможны могут возникать

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