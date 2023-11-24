Врач Сигитова: при колебании атмосферного давления возможны сердечно-сосудистые обострения

«Изменение погодных условий значительно повышает риски обострения сердечно-сосудистых заболеваний».

Атмосферное давление в пятницу 24 ноября резко снизилось, такое колебание может неблагоприятно сказаться на самочувствии многих людей. Так, в связи с атмосферным колебанием могут ощущаться головная боль или даже мигрень, перепады настроения, проблемы со сном, ухудшение концентрации, слабость.Наиболее серьезное ухудшение в своем состоянии могут почувствовать люди с гипертонией или гипотонией.Врач Сигитова предупредила в своем комментарии РИАМО , что при колебании атмосферного давления возможны сердечно-сосудистые обострения.Специалистка отметила, что в такие дни сердечникам и гипертоникам важно соблюдать рекомендации лечащих врачей, принимать назначенные препараты.Кроме того, добавила Сигитова, в период резкой смены погодных условий и атмосферного давления, нужно избегать перегрузок и достаточно отдыхать.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие люди могут быть особо чувствительными к магнитным бурям.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.