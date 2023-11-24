Врач Сигитова: при колебании атмосферного давления возможны сердечно-сосудистые обострения

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плохое самочувствие

Врач-невролог Елена Сигитова пояснила, что организму во время погодных колебаний нужно давать больше отдыха.

Атмосферное давление в пятницу 24 ноября резко снизилось, такое колебание может неблагоприятно сказаться на самочувствии многих людей. Так, в связи с атмосферным колебанием могут ощущаться головная боль или даже мигрень, перепады настроения, проблемы со сном, ухудшение концентрации, слабость.

Наиболее серьезное ухудшение в своем состоянии могут почувствовать люди с гипертонией или гипотонией.

Врач Сигитова предупредила в своем комментарии РИАМО, что при колебании атмосферного давления возможны сердечно-сосудистые обострения.

«Изменение погодных условий значительно повышает риски обострения сердечно-сосудистых заболеваний».

Специалистка отметила, что в такие дни сердечникам и гипертоникам важно соблюдать рекомендации лечащих врачей, принимать назначенные препараты.

Кроме того, добавила Сигитова, в период резкой смены погодных условий и атмосферного давления, нужно избегать перегрузок и достаточно отдыхать.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие люди могут быть особо чувствительными к магнитным бурям.

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Теги : атмосферное давление, проблемы со здоровьем, Елена Сигитова
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