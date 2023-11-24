«Напитки, которые категорически нельзя в дни с низким атмосферным давлением, – энергетики, кофе, спиртное. Причина: они сгущают кровь, а вовсе не увеличивают энергию», - констатировал эксперт.

Колебания атмосферного давления, его сильное снижение неблагоприятно сказываются на самочувствии многих людей. В такие дни может ощущаться упадок тонуса и вялость, но прибегать для борьбы с ними к кофе – плохая идея. Об этом кардиолог Кондрахин сообщил в комментарии «АиФ».Врач Кондрахин посоветовал метеозависимым не пить кофе при низком давлении атмосферы. Кроме того, не следует использовать для обретения бодрости энергетики. Еще одна категория напитков, от которых следует отказаться в дни атмосферных колебаний – алкоголь.Не следует курить. Также важно не допускать перегрузок, переработок, стресса.Необходимо держать под контролем артериальное давление и принимать все те лекарства, которые были назначены врачом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что овсяную кашу не следует есть ежедневно

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