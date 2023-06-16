«В жаркую погоду резко увеличивается число инфарктов, так как при высокой температуре и недостатке воды происходит сгущение крови и формируются тромбы, которые могут закупорить жизненно важные сосуды в области сердца», - прокомментировал специалист.

Всегда иметь при себе воду. В жару ее нужно периодически пить, делая несколько маленьких глотков.

Надевать головной убор.

Ходить размерено, небольшими шагами.

Заранее думать о маршруте, он не должен быть чем-то изнурительным.

Испытывая недомогание, лучше отказаться от прогулки (особенно, если погода жаркая или душная).

Иметь под рукой телефон, он может понадобиться, если неожиданно по время похода возникнет ухудшение самочувствия.

«В случае боли в грудине, а также при одышке и головокружении нужно немедленно обратиться за помощью врача», - заявил эксперт.

Ходить пешком рекомендуется ежедневно, но кардиолог Кондрахин рассказал, когда следует отказаться от прогулок. «Народным Новостям» врач объяснил, что пешие прогулки прежде всего должны вызывать приятные эмоции – человеку должно нравиться гулять, он должен видеть в такой физнагрузке много полезного для своего организма.В то же время, сказал Андрей Кондрахин, от прогулок следует отказаться в жару, если жаркая погода провоцирует значительный дискомфорт, или если имеются хронические сосудистые нарушения, варикозное расширение вен, гипертония и подверженность скачкам давления.В целом, посоветовал кардиолог Кондрахин, отправляться на пешие прогулки летом нужно подготовленными – в особенности, людям старших поколений.Вот правила, которых следует придерживаться на прогулке в летние дни.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким симптомам можно определит тепловой удар.

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