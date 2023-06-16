Кардиолог Кондрахин рассказал, когда следует отказаться от прогулок
Прогулки пешком считаются одним из лучших способов укрепить здоровье, но кардиолог Андрей Кондрахин предупреждает: в жару от них следует отказаться.
Ходить пешком рекомендуется ежедневно, но кардиолог Кондрахин рассказал, когда следует отказаться от прогулок. «Народным Новостям» врач объяснил, что пешие прогулки прежде всего должны вызывать приятные эмоции – человеку должно нравиться гулять, он должен видеть в такой физнагрузке много полезного для своего организма.
В то же время, сказал Андрей Кондрахин, от прогулок следует отказаться в жару, если жаркая погода провоцирует значительный дискомфорт, или если имеются хронические сосудистые нарушения, варикозное расширение вен, гипертония и подверженность скачкам давления.
«В жаркую погоду резко увеличивается число инфарктов, так как при высокой температуре и недостатке воды происходит сгущение крови и формируются тромбы, которые могут закупорить жизненно важные сосуды в области сердца», - прокомментировал специалист.
В целом, посоветовал кардиолог Кондрахин, отправляться на пешие прогулки летом нужно подготовленными – в особенности, людям старших поколений.
Вот правила, которых следует придерживаться на прогулке в летние дни.
- Всегда иметь при себе воду. В жару ее нужно периодически пить, делая несколько маленьких глотков.
- Надевать головной убор.
- Ходить размерено, небольшими шагами.
- Заранее думать о маршруте, он не должен быть чем-то изнурительным.
- Испытывая недомогание, лучше отказаться от прогулки (особенно, если погода жаркая или душная).
- Иметь под рукой телефон, он может понадобиться, если неожиданно по время похода возникнет ухудшение самочувствия.
«В случае боли в грудине, а также при одышке и головокружении нужно немедленно обратиться за помощью врача», - заявил эксперт.
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Андрей Кондрахин
Здоровье
врач-кардиолог, терапевт
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