Нутрициолог Тиханычева: овсяную кашу не стоит есть во время простуды

«Овсянка считается слизеобразующим продуктом. Ее употребление может ухудшить симптомы простуды», - поделилась эксперт с «Москвой 24»

«Рекомендую готовить кашу на воде со специями, а сервировать с ложечкой сливочного масла, с ягодами или запеченными фруктами. Если есть такую овсянку один-два раза в неделю, то организм получит максимум пользы».

Нутрициолог Тиханычева сообщила, что овсяную кашу не стоит есть во время простуды.Тиханычева добавила, что овсянку следует исключить из рациона на время, когда присутствуют влажный кашель, насморк.Нутрициолог обратила внимание на то, что для организма полезна овсянка, которая требует достаточно долгой готовки. Овсяные хлопья и каши быстрого приготовления обладают высоким гликемическим индексом – при их употреблении возникают резкие скачки уровня сахара в крови и увеличивается выделение инсулина, что негативно сказывается на поджелудочной железе.Эксперт пояснила, что овсяная каша из цельного зерна или хлопьев долгой варки, обладающая многими полезными свойствами, не должна употребляться ежедневно. Рацион питания должен быть разнообразнее, к тому же в овсе содержатся вещества, которые могут препятствовать усвоению некоторых микроэлементов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что повышенный аппетит может быть признаком скрытого диабета

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