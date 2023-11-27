Хирург Паршутина: боль в животе может оказаться неочевидным признаком тромбоза

«В некоторых случаях образование тромбов вызывает резкую боль, в других – проходит без характерных признаков», - отметила врач в разговоре с «Лентой.ру»

«Нога, в которой образовался тромб, визуально становится заметно больше другой, в ней ощущаются боль и чувство распирания», - уточнила специалистка.

«О тромбозе вен внутренних органов говорят многие признаки – от болей в животе и нарушения функции почек до сердцебиения, повышенного пульса, усталости».

Хирург Паршутина рассказала в интервью, что тромбоз может не иметь очевидных признаков. Имеющиеся у людей тромбы нередко обнаруживаются случайно, во время других обследований.Одним из распространенных видов этой патологии является ТВГ– тромбоз глубоких вен, часто возникающий в одной из ног. При этом в пораженной конечности можно заметить появление отека, болезненности, красноты.Кроме того, тромбоз может затрагивать вены внутренних органов. В этом случае часто возникают неочевидные признаки, которые могут производить впечатление других недомоганий. Паршутина привела пример: боль в животе может оказаться неочевидным признаком тромбоза.Появляются тромбы и в артериях: так, кровяными сгустками бывают закупорены сердечные артерии, что создает предпосылки для развития инфаркта миокарда. Паршутина пояснила, что выявить свою подверженность тромбозу можно, если проверить кровь на свертываемость.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими признаками может проявляться рак поджелудочной железы.

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