Хирург Егиев: рак поджелудочной железы может маскироваться под другие недуги
Хирург Валерий Егиев: при раке поджелудочной железы возникают проблемы с аппетитом, запоры, усталость.
Рак поджелудочной железы является заболеванием, которое трудно диагностировать на ранней стадии – его симптомы в этот период практически неразличимы или слишком неспецифичны. Об этом сообщил в интервью хирург Егиев, который также заметил, что рак поджелудочной железы может маскироваться под другие недуги.
«Опасность того заболевания в том, что оно может маскироваться под другие недуги – диабет, язву желудка и патологии желчного пузыря», - поделился он с «Лентой.ру».
Продолжая, хирург Егиев перечислил симптомы, проявляющиеся при развитии рака поджелудочной железы.
- Неожиданная желтуха.
- Нарушения стула: диарея либо запор.
- Исчезновение аппетита.
- Недомогание, усталость, слабость.
- Непреднамеренное похудение.
- Боль в правом подреберье.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что долгая тошнота и боли в груди были названы среди требующих срочной помощи
признаков.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Валерий Егиев
Здоровье
хирург, доктор медицинских наук, профессор
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