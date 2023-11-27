Хирург Егиев: рак поджелудочной железы может маскироваться под другие недуги

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усталость

Хирург Валерий Егиев: при раке поджелудочной железы возникают проблемы с аппетитом, запоры, усталость.

Рак поджелудочной железы является заболеванием, которое трудно диагностировать на ранней стадии – его симптомы в этот период практически неразличимы или слишком неспецифичны. Об этом сообщил в интервью хирург Егиев, который также заметил, что рак поджелудочной железы может маскироваться под другие недуги.

«Опасность того заболевания в том, что оно может маскироваться под другие недуги – диабет, язву желудка и патологии желчного пузыря», - поделился он с «Лентой.ру».

Продолжая, хирург Егиев перечислил симптомы, проявляющиеся при развитии  рака поджелудочной железы.
  • Неожиданная желтуха.
  • Нарушения стула: диарея либо запор.
  • Исчезновение аппетита.
  • Недомогание, усталость, слабость.
  • Непреднамеренное похудение.
  • Боль в правом подреберье.
Егиев посоветовал при наличии данных симптомов обязательно обследоваться. По его словам, до сих пор точно неизвестно, что именно запускает развитие такого рака, но его риск увеличивается при неправильном питании, употреблении спиртных напитков, курении, лишнем весе, наличии хронических патологий в ЖКТ

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что долгая тошнота и боли в груди были названы среди требующих срочной помощи
признаков.

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Валерий Егиев
Валерий Егиев
Здоровье
хирург, доктор медицинских наук, профессор
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Теги : рак поджелудочной железы, признаки рака, Валерий Егиев
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