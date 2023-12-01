Невролог Шамалов рассказал о «мозговом тумане» из-за перенесенного COVID-19

«Так называемый «мозговой туман» укладывается в когнитивные нарушения, связанные с расстройством памяти, мышления, внимательности, речевой программы».

«У нас существенный пул таких пациентов. Как с последствиями в виде инсультов и синдрома Гийена-Барре, так и с состояниями, которые связаны с когнитивными нарушениями», - констатировал он.

Ученый-невролог Николай Шамалов рассказал о последствиях COVID-19 в виде неврологических осложнений, включая упадок когнитивных функций.Невролог Шамалов сообщил в интервью, что перенесенный коронавирус часто вызывает серьезные неврологические осложнения. В частности, инфекция способствует снижению когнитивных способностей, появлению такого состояния как «мозговой туман». У подвергающихся ему людей возникают трудности с мотивацией и концентрацией, замедляются процессы мышления, снижаются сообразительность, память, интеллектуальные навыки, при этом усугубляются рассеянность и невнимательность, появляются проблемы с ночным сном.Невролог Николай Шамалов рассказал о «мозговом тумане» из-за перенесенного COVID-19 «Известиям»:Медик добавил, что такое ухудшение когнитивных функций может происходить в течение длительного времени. Причем, сталкиваются с данной проблемой даже те, кто перенес коронавирус в легкой форме.Также Шамалов обратил внимание на то, что как неврологические нарушения после COVID-19 могут возникать очень серьезные и опасные патологии.Многие пациенты, страдающие им, отмечают, что вызванные ковидом когнитивные проблемы мешают работать в прежнем режиме. Данное состояние в целом негативно влияет на образ жизни человека, делая его менее физически активным и социализированным. Пациенты жалуются на ощущение постоянной усталости, бессонницу, учащенное сердцебиение, головокружение, депрессию, ангедонию.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие рекомендации дают врачи для поддержания организма в дни магнитных бурь

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