Врач Тяжельников: в дни магнитных бурь нужно следить за артериальным давлением

94 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/portrait-of-beautiful-bored-businesswoman-leaning-on-her-elbow-in-exhaustion_10272202.htm#query=headache&position=34&from_view=search&track=sph&uuid=39cfe6a8-e9f7-44c7-9c93-bc1c1b0cdd0f
плохое самочувствие

Врач Андрей Тяжельников дал советы о том, как помочь организму легче перенести период магнитных бурь.

В связи с двумя сильными вспышками на Солнце 30 ноября и 1 декабря станут днями магнитных бурь. Многие люди бывают чувствительны к магнитным колебаниям атмосферы, и в сильные бури даже вполне здоровые индивидуумы могут жаловаться на плохое самочувствие.

Вот что можно ощущать в дни магнитных бурь:
  • Головные боли.
  • Нарушение баланса тела, головокружение.
  • Учащение пульса.
  • Нарушения сердечного ритма.
  • Тревожность, плохое настроение.
  • «Ноющие» суставы.
«Особо чувствительны к магнитным бурям люди, страдающие патологией сердца и сосудов, имеющие склонность как к повышению, так и к снижению показателей артериального давления, граждане с хроническими заболеваниями», - поделился Тяжельников с «Москвой 24».

Врач заявил, что в неблагополучные дни метеозависимым людям следует менять график – не нужно заниматься делами, которые требуют напряжения и повышенной концентрации, креативности, или серьезно повышают физические нагрузки на организм. В рационе не должно быть тяжелой пищи, ничего мучного или жареного.

«Чтобы поддержать нормальную циркуляцию крови, нужно пить достаточное количество воды, а крепкий кофе лучше заменить на травяные чаи или настои», - добавил Андрей Тяжельников.

Также он отметил, что людям, склонным к скачкам давления, в дни магнитных бурь нужно ограничивать количество съедаемой соли, а гипотоникам – обязательно завтракать. Тяжельников порекомендовал в дни магнитных бурь следить за артериальным давлением. Названным категориям следует измерять его утром и вечером.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что продукты с калием и магнием особенно важны в питании гипертоников.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников
Здоровье
главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы
Читать MedikForum.ru в
Врач Тяжельников: люди с патологиями сердца и сосудов особо чувствительны к магнитным бурям
Терапевт Асанов назвал признаки хронических заболеваний в период магнитных бурь
Врач: как поддержать здоровье в период магнитных бурь?
Теги : магнитные бури, советы врачей, Андрей Тяжельников
Диетолог Соломатина объяснила, с чем не сочетается молоко
Врач Тяжельников: в дни магнитных бурь нужно следить за артериальным давлением
Врач Мухина: квашеная капуста зимой полезна для защиты от холода