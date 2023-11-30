Врач Тяжельников: в дни магнитных бурь нужно следить за артериальным давлением

Головные боли.

Нарушение баланса тела, головокружение.

Учащение пульса.

Нарушения сердечного ритма.

Тревожность, плохое настроение.

«Ноющие» суставы.

«Особо чувствительны к магнитным бурям люди, страдающие патологией сердца и сосудов, имеющие склонность как к повышению, так и к снижению показателей артериального давления, граждане с хроническими заболеваниями», - поделился Тяжельников с «Москвой 24»

«Чтобы поддержать нормальную циркуляцию крови, нужно пить достаточное количество воды, а крепкий кофе лучше заменить на травяные чаи или настои», - добавил Андрей Тяжельников.

В связи с двумя сильными вспышками на Солнце 30 ноября и 1 декабря станут днями магнитных бурь. Многие люди бывают чувствительны к магнитным колебаниям атмосферы, и в сильные бури даже вполне здоровые индивидуумы могут жаловаться на плохое самочувствие.Вот что можно ощущать в дни магнитных бурь:Врач заявил, что в неблагополучные дни метеозависимым людям следует менять график – не нужно заниматься делами, которые требуют напряжения и повышенной концентрации, креативности, или серьезно повышают физические нагрузки на организм. В рационе не должно быть тяжелой пищи, ничего мучного или жареного.Также он отметил, что людям, склонным к скачкам давления, в дни магнитных бурь нужно ограничивать количество съедаемой соли, а гипотоникам – обязательно завтракать. Тяжельников порекомендовал в дни магнитных бурь следить за артериальным давлением. Названным категориям следует измерять его утром и вечером.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что продукты с калием и магнием особенно важны в питании гипертоников.

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