Лор Лазарев назвал злокачественные причины болевых ощущений при глотании
Лор Олег Лазарев: боль при глотании может вызываться опухолью в области шеи или пищевода.
Отоларинголог Олег Лазарев посоветовал россиянам не упускать из виду появление болевых ощущений при глотании: если они часто повторяются или не прекращаются длительное время, нужно обратиться за проверкой к врачу. Лор Лазарев констатировал: такую болезненность могут объяснять злокачественные причины.
Медик назвал злокачественные причины болевых ощущений при глотании в комментарии РИА «ФедералПресс»;
«Болезненные ощущения при глотании могут говорить о наличии ракового новообразования в области шеи или пищевода».
Отоларинголог обратил внимание на то, что к развитию этих опасных заболеваний бывают чаще остальных склонны курильщики и часто употребляющие алкоголь люди.
Другие симптомы, которые можно заметить при развитии опухолей в шее или пищеводе.
- Гиперемия (краснота) слизистых тканей горла;
- Першение в горле;
- Болезненность при употреблении умеренно горячих блюд или напитков;
- Повышенная слабость, быстро возникающее утомление;
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Олег Лазарев
Здоровье
врач-отоларинголог
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