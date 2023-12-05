Лор Лазарев назвал злокачественные причины болевых ощущений при глотании

«Болезненные ощущения при глотании могут говорить о наличии ракового новообразования в области шеи или пищевода».

Гиперемия (краснота) слизистых тканей горла;

Першение в горле;

Болезненность при употреблении умеренно горячих блюд или напитков;

Повышенная слабость, быстро возникающее утомление;

Отоларинголог Олег Лазарев посоветовал россиянам не упускать из виду появление болевых ощущений при глотании: если они часто повторяются или не прекращаются длительное время, нужно обратиться за проверкой к врачу. Лор Лазарев констатировал: такую болезненность могут объяснять злокачественные причины.Медик назвал злокачественные причины болевых ощущений при глотании в комментарии РИА «ФедералПресс»;Отоларинголог обратил внимание на то, что к развитию этих опасных заболеваний бывают чаще остальных склонны курильщики и часто употребляющие алкоголь люди.Другие симптомы, которые можно заметить при развитии опухолей в шее или пищеводе.Лазарев добавил, что при злокачественных опухолях горла и пищевода неприятные симптомы могут проявляться в определенное врем суток: например, только по ночам.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами проявляется опасный для человека острый панкреатит.

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