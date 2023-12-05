Лор Лазарев назвал злокачественные причины болевых ощущений при глотании

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боль при глотании

Лор Олег Лазарев: боль при глотании может вызываться опухолью в области шеи или пищевода.

Отоларинголог Олег Лазарев посоветовал россиянам не упускать из виду появление болевых ощущений при глотании: если они часто повторяются или не прекращаются длительное время, нужно обратиться за проверкой к врачу. Лор Лазарев констатировал: такую болезненность могут объяснять злокачественные причины.

Медик назвал злокачественные причины болевых ощущений при глотании в комментарии РИА «ФедералПресс»;

«Болезненные ощущения при глотании могут говорить о наличии ракового новообразования в области шеи или пищевода».

Отоларинголог обратил внимание на то, что к развитию этих опасных заболеваний бывают чаще остальных склонны курильщики и часто употребляющие алкоголь люди.

Другие симптомы, которые можно заметить при развитии опухолей в шее или пищеводе.
  • Гиперемия (краснота) слизистых тканей горла;
  • Першение в горле;
  • Болезненность при употреблении умеренно горячих блюд или напитков;
  • Повышенная слабость, быстро возникающее утомление;
Лазарев  добавил, что при злокачественных опухолях горла и пищевода неприятные симптомы могут проявляться в определенное врем суток: например, только по ночам.

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Олег Лазарев
Олег Лазарев
Здоровье
врач-отоларинголог
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Теги : боль при глотании, признаки рака, Олег Лазарев
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Лор Лазарев назвал злокачественные причины болевых ощущений при глотании