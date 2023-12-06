Врач Дараселия: недосып и прием алкоголя ускоряют старение кожи

«Если говорит об образе жизни, то здесь играют роль ряд факторов. Первый – это достаточное количество сна, который прямо влияет на гормональный статус, выработку коллагена и состояние кожи. Соответственно, если человек не высыпается, то старение кожи будет происходить гораздо быстрее», - поделилась медик с «Газетой.Ru»

«При выходе на улицу в солнце нужно обязательно использовать солнцезащитные кремы», - констатировала эксперт.

Врач Дараселия предупредила, что особенности образа жизни человека оказывают значительное воздействие на состояние его кожи и подверженность старению. Специалистка подчеркнула, что недосып и прием алкоголя особенно существенно ускоряют старение кожи.Отмечая влияние алкоголя на состояние кожи, врач отметила, что его частый прием ведет к появлению отечности на лице, а также к возникновению таких проблем как гиперемия или купероз, вызывающих нездоровую красноту и рыхлость. Все это дает эффект преждевременного старения.Врач Дараселия добавила, что на состоянии кожи и лица отражается питание людей – в первую очередь их старят активно употребляемые вредные жиры и простые углеводы, сахар. Также ускоряет старение кожи недостаточно интенсивное кровообращение – результат того, что человек много времени проводит в состоянии неподвижности.Еще одним значимым фактором внешнего старения является отсутствие защиты от воздействия солнца, из-за которого кожа подвергается так называемому фотостарению.Третьим фактором ускоренного старения врач назвала подверженность частым стрессам или хронический стресс. Софико Дараселия подтвердила, что профилактика стрессовых состояний помогает людям выглядеть моложе.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как проявляется СДВГ у взрослых людей

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