Врач Неронов: вода из-под крана «помогает» появиться неприятным болезням

«После добавления в воду хлора гибнут возбудители холеры, брюшного тифа и дизентерии. Однако накопление хлора в организме способно привести к серьезным проблемам со здоровьем», - поделился инфекционист с «Лайфом»

«Один выпитый стакан сырой воды не скажется на здоровье, однако ее систематическое употребление опасно», - подчеркнул специалист.

Врач Неронов констатировал в интервью, что вода из-под крана «помогает» появиться неприятным болезням. Отчасти это связано с ее прохождением по старым коммуникациям, с чьих стенок в воду попадают частицы ржавчины и бактерии. Еще один потенциально опасный фактор – это присутствие в воде хлора, добавляемого для ее обеззараживания.По словам Неронова, последствием использования некачественной воды из-под крана могут стать поражения слизистой ткани, кожи, внутренних органов. Речь идет не только о случаях, когда воду пьют. Купаться в содержащей хлор воде тоже не следует.Ранее биохимик Мария Кулешова заявила, что использовать воду из крана для готовки пищи не следует из-за содержащегося в ней хлора. Эксперт пояснила, что при кипячении хлор улетучивается из воды. Но всегда есть риск того, что он начнет взаимодействовать с другими растворенными в воде веществами и получаемые соединения окажутся вредными для организма.Одним из токсинов, который может вызывать проблемы с печенью, является фтор, содержащийся в воде из-под крана. Ученые рекомендуют очищать водопроводную воду от фтора, чтобы улучшить очистительные функции печени и продлить здоровье органа.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты считаются наиболее вредными для здоровья печени.

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