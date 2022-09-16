Польза салатов преувеличена: диетолог Русакова
По словам врача-диетолога Дарьи Русаковой, салаты не так полезны для здоровья, как многие думают.
В своем интервью диетолог Дарья Русакова заметила, что многие люди считают салаты очень полезным и здоровым блюдом, но в действительности их польза преувеличена.
«Вместо приготовления салатов лучше всего употреблять овощи и фрукты целиком», - сказала диетолог URA.RU.
Русакова объяснила, что при употреблении цельных плодов быстрее возникает чувство насыщения. Кроме того, поедание овощей и фруктов в таком виде позитивно стимулирует работу жевательного аппарата, способствует лучшему притоку крови к полости рта.
Специалистка добавила, что в процессе приготовления салатов моет возникать окисление, возникающее из-за контакта с терками или другими металлическими кухонными гаджетами. Другой диетолог, Елена Соломатина, согласилась с этим мнением, добавив, что процесс нарезки может вредить овощам, фруктам.
«Если салат из овощей или из фруктов мы мелко порежем, то он быстрее окислится», - отметила медик.
Эксперт добавила: чтобы избежать контакта плодов с металлом, их следует по возможности разделять руками.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употреблять долгое время только полезную пищу небезопасно для здоровья.
Дарья Русакова
ЗОЖ
врач-диетолог
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