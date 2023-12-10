Хирург Базаров: раком легкого стали чаще болеть женщины и люди 45-50 лет

«В течение нескольких последних лет рак легкого занимает лидирующие места и у мужчин, и у женщин. Причем больные помолодели. Если раньше возраст наших пациентов был более 60, то сейчас это уже 45-50 лет, и чаще стали болеть женщины», - заявил он.

«Повысился уровень общего глобального стресса».

Боли в груди (в том числе отдающие в шею, лопатку, плечо);

Боли, похожие на проявление стенокардии;

Ощущение сдавленности органов в грудине;

Кашель:

Проблемы с дыханием;

Проблемы с глотанием;

Кожный зуд;

Ночная потливость.

Хирург Базаров констатировал в беседе с «Газетой.ru», что раком легкого в России стали чаще болеть более молодые пациенты. В стране этот вид рака является одним из самых распространенных.Хирург Базаров обратил внимание на то, что раком легкого стали чаще болеть женщины.Врач отметил, что на заболеваемость раком оказывает влияние подверженность людей стрессу.Базаров добавил, что подверженность женщин раку в значительной степени обуславливается именно стрессом. Кроме того, риск возникновения опухолей у них повышается из-за гормональных изменений. Так, когда у женщин наступает менопауза, замедляется выработка половых гормонов и происходит ослабление их протекторного действия. Это способно влиять на развитие и прогрессирование рака легкого.Хирург Базаров пояснил, что эти образования могут быстро прогрессировать, прорастать в соседние органы. Их симптоматика часто включает болевой синдром.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами проявляется опасный для человека острый панкреатит.

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