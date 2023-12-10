Хирург Базаров: раком легкого стали чаще болеть женщины и люди 45-50 лет
Повышение уровня глобального стресса способствует росту случаев рака и конкретно рака легкого, об этом рассказал в интервью хирург Дмитрий Базаров.
Хирург Базаров констатировал в беседе с «Газетой.ru», что раком легкого в России стали чаще болеть более молодые пациенты. В стране этот вид рака является одним из самых распространенных.
Хирург Базаров обратил внимание на то, что раком легкого стали чаще болеть женщины.
«В течение нескольких последних лет рак легкого занимает лидирующие места и у мужчин, и у женщин. Причем больные помолодели. Если раньше возраст наших пациентов был более 60, то сейчас это уже 45-50 лет, и чаще стали болеть женщины», - заявил он.
Врач отметил, что на заболеваемость раком оказывает влияние подверженность людей стрессу.
«Повысился уровень общего глобального стресса».
Базаров добавил, что подверженность женщин раку в значительной степени обуславливается именно стрессом. Кроме того, риск возникновения опухолей у них повышается из-за гормональных изменений. Так, когда у женщин наступает менопауза, замедляется выработка половых гормонов и происходит ослабление их протекторного действия. Это способно влиять на развитие и прогрессирование рака легкого.
Симптомы, которыми проявляются опухоли органов грудной клетки (опухоли средостения). Хирург Базаров пояснил, что эти образования могут быстро прогрессировать, прорастать в соседние органы. Их симптоматика часто включает болевой синдром.
- Боли в груди (в том числе отдающие в шею, лопатку, плечо);
- Боли, похожие на проявление стенокардии;
- Ощущение сдавленности органов в грудине;
- Кашель:
- Проблемы с дыханием;
- Проблемы с глотанием;
- Кожный зуд;
- Ночная потливость.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Дмитрий Базаров
Здоровье
заведующий отделением торакальной хирургии и онкологии Российского научного центра хирургии им. акад. Б.В. Петровского
Оставить комментарий