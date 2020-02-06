Молодые женщины стали чаще болеть раком легких

«Новая работа исследователей, охватившая 40 стран на пяти континентах, и опубликованная в журнале Pediatrics, говорит, что требуется изучить причины, объясняющие возросшую заболеваемость раком легких среди молодых женщин», - сообщает Times Now.

не стихающий сухой кашель в течение более двух недель.

боль в груди и кашель с кровью, исходящей из дыхательных путей,

частые респираторные инфекции, одышка, хрип,

лихорадка,

усталость, потеря аппетита и веса,

ощущение дискомфорта в груди.

«Некурящие люди за 20 лет стали гораздо чаще болеть раком легких – частота их случаев выросла до 40 процентов и быстро догоняет статистику, связанную с курением, которая составляет 55 процентов. Причиной такого серьезного сдвига являются условия окружающей среды» - заявили научные специалисты.