Молодые женщины стали чаще болеть раком легких

кашель

Исследователи обнаружили, что молодые женщины стали чаще болеть раком легких – статистика случаев заболевания среди них выше, чем у мужчин.

Долгое время рак легких считался «мужской» болезнью, однако новое исследование показало: уровень заболеваемости раком легких среди молодых женщин превосходит показатели среди их ровесников противоположного пола. Ученых тревожит данная тенденция. Рак легких является одним из наиболее распространенных видов онкозаболеваний и основной причиной смертности от них во всем мире.

«Новая работа исследователей, охватившая 40 стран на пяти континентах, и опубликованная в журнале Pediatrics, говорит, что требуется изучить причины, объясняющие возросшую заболеваемость раком легких среди молодых женщин», - сообщает Times Now.

С учетом того, что молодые женщины стали чаще болеть раком, специалисты рекомендуют им внимательно следить за всеми изменениями самочувствия. Они призвали обращать внимание на следующие симптомы рака легких:
  • не стихающий сухой кашель в течение более двух недель.
  • боль в груди и кашель с кровью, исходящей из дыхательных путей,
  • частые респираторные инфекции, одышка, хрип,
  • лихорадка,
  • усталость, потеря аппетита и веса,
  • ощущение дискомфорта в груди.
Эксперты предупреждают молодых женщин (и всех остальных): хотя прямым этиологическим фактором рака легких является курение, в последние годы по всему миру резко возросла заболеваемость им среди некурящих.

«Некурящие люди за 20 лет стали гораздо чаще болеть раком легких – частота их случаев выросла до 40 процентов и быстро догоняет статистику, связанную с курением, которая составляет 55 процентов. Причиной такого серьезного сдвига являются условия окружающей среды» - заявили научные специалисты.

Ранее портал MedikForum.ru писал о причинах рака легких, помимо курения.
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Молодые женщины стали чаще болеть раком легких