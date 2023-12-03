Врач Вялов: алкоголь и жирная пища влияют на появление опасного острого панкреатита

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боль в животе

Врач Сергей Вялов заявил, что вредные привычки «убивают» поджелудочную железу, способствуя развитию воспаления и опасных патологий.

Врач Вялов посоветовал россиянам не доводить свой организм до появления тяжелых проблем с поджелудочной железой. Медик констатировал, что во многих случаях ее здоровье нарушается вредными привычками самих людей. В частности, на состоянии органа негативно сказывается переедание, в особенности злоупотребление углеводной и жирной пищей, спиртным.

Врач Вялов констатировал, что алкоголь и жирная пища влияют на появление опасного острого панкреатита – воспаления поджелудочной железы. Алкогольные напитки или продукт их распада альдегид подвергают токсическому воздействию на клетки поджелудочной, вызывая раннюю и неадекватную активацию ферментов железы. В свою очередь, жирная пища повышает нагрузку на этот орган, заставляя его работать на износ.

Кроме того, неправильное питание влияет на появление камней в желчном пузыре – это еще один фактор, ухудшающий состояние поджелудочной железы.

«85 процентов случаев панкреатита возникают по двум причинам: чрезмерное употребление алкоголя и плохая работа желчевыводящей системы. Чрезмерное употребление алкоголя становится триггером острого панкреатита в 20-40% случаев», - поделился медик

Он подчеркнул, что острый панкреатит является потенциально смертельной  болезнью.

Симптомы панкреатита. В случае острой формы воспаление появляется внезапно.
  • Сильная резкая боль в верху живота, которая отдает в спину (может возникать ощущение, что боль обвивает тело как пояс);
  • Тошнота, рвота;
  • Метеоризм;
  • Боль после еды, особенно жирной;
  • Диарея вместе с болезненными спазмами;
  • Общее недомогание, повышенная температура, лихорадка;
  • Низкое кровяное давление, головокружение.
Вялов добавил, что на состоянии поджелудочной плохо сказывается  имеющееся у человека ожирение. По словам специалиста, чем значительнее излишки массы тела, тем выше риск развития такого опасного заболевания как рак.

«Лишний жир в питании или в боках оказывает негативное влияние на здоровье, в том числе может увеличить риск развития различных видов онкологии», - заявил он.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что шампанское при смешивании с другим алкоголем вредит состоянию внутренних органов.

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Сергей Вялов
Сергей Вялов
Здоровье
врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук
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