Врач Вялов: алкоголь и жирная пища влияют на появление опасного острого панкреатита

«85 процентов случаев панкреатита возникают по двум причинам: чрезмерное употребление алкоголя и плохая работа желчевыводящей системы. Чрезмерное употребление алкоголя становится триггером острого панкреатита в 20-40% случаев», - поделился медик

Сильная резкая боль в верху живота, которая отдает в спину (может возникать ощущение, что боль обвивает тело как пояс);

Тошнота, рвота;

Метеоризм;

Боль после еды, особенно жирной;

Диарея вместе с болезненными спазмами;

Общее недомогание, повышенная температура, лихорадка;

Низкое кровяное давление, головокружение.

«Лишний жир в питании или в боках оказывает негативное влияние на здоровье, в том числе может увеличить риск развития различных видов онкологии», - заявил он.

Врач Вялов посоветовал россиянам не доводить свой организм до появления тяжелых проблем с поджелудочной железой. Медик констатировал, что во многих случаях ее здоровье нарушается вредными привычками самих людей. В частности, на состоянии органа негативно сказывается переедание, в особенности злоупотребление углеводной и жирной пищей, спиртным.Врач Вялов констатировал, что алкоголь и жирная пища влияют на появление опасного острого панкреатита – воспаления поджелудочной железы. Алкогольные напитки или продукт их распада альдегид подвергают токсическому воздействию на клетки поджелудочной, вызывая раннюю и неадекватную активацию ферментов железы. В свою очередь, жирная пища повышает нагрузку на этот орган, заставляя его работать на износ.Кроме того, неправильное питание влияет на появление камней в желчном пузыре – это еще один фактор, ухудшающий состояние поджелудочной железы.Он подчеркнул, что острый панкреатит является потенциально смертельной болезнью.В случае острой формы воспаление появляется внезапно.Вялов добавил, что на состоянии поджелудочной плохо сказывается имеющееся у человека ожирение. По словам специалиста, чем значительнее излишки массы тела, тем выше риск развития такого опасного заболевания как рак.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что шампанское при смешивании с другим алкоголем вредит состоянию внутренних органов

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