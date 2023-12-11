Врач Алендеев объяснил положительный эффект мороженого при боли в горле
По словам врача общей практики Сергея Алендеева, употребление мороженого при боли в горле помогает уменьшить неприятные симптомы.
Если поесть мороженого при боли в горле, болевой синдром может ощущаться менее тяжело. Этот эффект, присущий холодному лакомству подтвердил в интервью Tsargrad.tv врач Алендеев. Медик отметил, что боль в горле является следствием воспаления, а вызывает его не что-то холодное – главной причиной воспалительного процесса и возникающей следом боли является инфекция. Так что горло от мороженого не заболит еще сильнее – наоборот, дискомфорт ослабнет, возникнет эффект обезболивания.
Алендеев объяснил этот положительный эффект мороженого. Продукт действует как своеобразная местная анестезия, констатировал специалист.
«Мороженое при боли в горле будет работать так же, как пакет льда, приложенный к месту ушиба, – оно снижает температуру воспаленных тканей и тормозит действие на передачу боли. Это такая местная анестезия, обезболивающий эффект в данном случае связывается с активацией рецепторов».
В то же время, обрати внимание врач, лакомство не следует воспринимать как лекарство. Устранить инфекцию, из-за которой в глотке возникает воспаление, мороженое не в состоянии.
Какие домашние средства помогают облегчить боль в горле? Одним из самых эффективных средств, которые можно использовать без консультации с врачом, является полоскание. Можно выполнять его с хлоргексидином, соком алоэ, солью или содой, настоями ромашки, календулы, эвкалипта.
Любые согревающие процедуры при боли горле – под запретом: они лишь содействуют распространению воспаления.
Долгая боль в горле – тревожный признак. Если боль в горле длится дольше трех дней и состояние человека не улучшается, а температура остается высокой, нужно обязательно обращаться к врачу. Этот синдром может говорить о бактериальной инфекции или скарлатине.
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