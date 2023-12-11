Врач Алендеев объяснил положительный эффект мороженого при боли в горле

30 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/sick-man-holding-hand-on-neck_3152780.htm#query=a%20sore%20throat&position=1&from_view=search&track=ais&uuid=04996633-c21e-4e91-a8fa-238165bca3c0
боль в горле

По словам врача общей практики Сергея Алендеева, употребление мороженого при боли в горле помогает уменьшить неприятные симптомы.

Если поесть мороженого при боли в горле, болевой синдром может ощущаться менее тяжело. Этот эффект, присущий холодному лакомству подтвердил в интервью Tsargrad.tv врач Алендеев. Медик отметил, что боль в горле является следствием воспаления, а вызывает его не что-то холодное – главной причиной воспалительного процесса и возникающей следом боли является инфекция. Так что горло от мороженого не заболит еще сильнее – наоборот, дискомфорт ослабнет, возникнет эффект обезболивания.

Алендеев объяснил этот положительный эффект мороженого. Продукт действует как своеобразная местная анестезия, констатировал специалист.

«Мороженое при боли в горле будет работать так же, как пакет льда, приложенный к месту ушиба, – оно снижает температуру воспаленных тканей и тормозит действие на передачу боли. Это такая местная анестезия, обезболивающий эффект в данном случае связывается с активацией рецепторов».

В то же время, обрати внимание врач, лакомство не следует воспринимать как лекарство. Устранить инфекцию, из-за которой в глотке возникает воспаление, мороженое не в состоянии.

Какие домашние средства помогают облегчить боль в горле? Одним из самых эффективных средств, которые можно использовать без консультации с врачом, является полоскание. Можно выполнять его с хлоргексидином, соком алоэ, солью или содой, настоями ромашки, календулы, эвкалипта.

Любые согревающие процедуры при боли горле – под запретом: они лишь содействуют распространению воспаления.

Долгая боль в горле – тревожный признак. Если боль в горле длится дольше трех дней и состояние человека не улучшается, а температура остается высокой, нужно обязательно обращаться к врачу. Этот синдром может говорить о бактериальной инфекции или скарлатине.

Ранее портал MedikForum.ru писал о распространенных ошибках в лечении простуды.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Врач-отоларинголог: иногда мороженое может быть лекарством
Заболевшее горло полезно лечить мороженым
Согревающий эффект при простуде или ангине только вредит: врач
Теги : боль в горле, польза мороженого, Сергей Алендеев
Врач Неудахина: чувство разбитости и плохое настроение могут объясняться гипотиреозом
Врач Алендеев объяснил положительный эффект мороженого при боли в горле
Врач Умнов рассказал о пользе разных видов холодца