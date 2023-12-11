Врач Алендеев объяснил положительный эффект мороженого при боли в горле

«Мороженое при боли в горле будет работать так же, как пакет льда, приложенный к месту ушиба, – оно снижает температуру воспаленных тканей и тормозит действие на передачу боли. Это такая местная анестезия, обезболивающий эффект в данном случае связывается с активацией рецепторов».

Если поесть мороженого при боли в горле, болевой синдром может ощущаться менее тяжело. Этот эффект, присущий холодному лакомству подтвердил в интервью Tsargrad.tv врач Алендеев. Медик отметил, что боль в горле является следствием воспаления, а вызывает его не что-то холодное – главной причиной воспалительного процесса и возникающей следом боли является инфекция. Так что горло от мороженого не заболит еще сильнее – наоборот, дискомфорт ослабнет, возникнет эффект обезболивания.Алендеев объяснил этот положительный эффект мороженого. Продукт действует как своеобразная местная анестезия, констатировал специалист.В то же время, обрати внимание врач, лакомство не следует воспринимать как лекарство. Устранить инфекцию, из-за которой в глотке возникает воспаление, мороженое не в состоянии.Одним из самых эффективных средств, которые можно использовать без консультации с врачом, является полоскание. Можно выполнять его с хлоргексидином, соком алоэ, солью или содой, настоями ромашки, календулы, эвкалипта.Любые согревающие процедуры при боли горле – под запретом: они лишь содействуют распространению воспаления.Если боль в горле длится дольше трех дней и состояние человека не улучшается, а температура остается высокой, нужно обязательно обращаться к врачу. Этот синдром может говорить о бактериальной инфекции или скарлатине.Ранее портал MedikForum.ru писал о распространенных ошибках в лечении простуды

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