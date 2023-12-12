Частое употребление жирной рыбы может привести к проблемам с печенью
Жирная рыба обычно называется полезным для здоровья продуктом, однако новое исследование выявило опасность ее частого употребления.
Частое употребление жирной рыбы (например, красной) может привести к проблемам с печенью. Вывод об этом был сделан китайскими исследователями, представляющими Университет Чжуншань имени Сунь Ятсена.
«Употребление трех или более порций жирной рыбы в неделю оказалось связано с более высоким риском развития неалкогольной жировой болезни печени», - приводится их заключение в BMC Public Health.
В ходе исследования ученые наблюдали за состоянием 1862 человек возрастом (в среднем) 60,9 лет. Более трети испытуемых имели диагноз о наличии НАЖБП, жировой болезни печени неалкогольного происхождения. При данном заболевании клетки печени начинают заполняться жироподобными веществами липидами. Их накопление повышает риск разрушительных для органа процессов, связанных с изменениями тканей, их жесткостью, огрубением, рубцеванием.
Анализ питания и пищевых привычек участников исследования показал, что с неблагоприятными нарушениями в состоянии печени связано употребление жирной рыбы.
«У тех, кто употреблял три и более порций красной рыбы в неделю, риск развития этого заболевания был выше по сравнению к людьми, которые вообще не ели рыбу», - констатировали эксперты.
Ранее учеными из Университета Гранады (Испания) был сделан вывод о том, что регулярное употребление рыбьего жира может ухудшать состояние печени.
Продукты, которые могут привести к проблемам с печенью. К таковым относятся, продукты, насыщенные сахаром и фруктозой – эти компоненты быстро перерабатываются печенью в жир. Кроме того, здоровье органа подрывают трансжиры и газированные напитки, а также бесконтрольный прием различных добавок.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Егор Язов посоветовал употреблять пребиотики для оздоровления микрофлоры кишечника.
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