Частое употребление жирной рыбы может привести к проблемам с печенью

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бутерброд с красной рыбой

Жирная рыба обычно называется полезным для здоровья продуктом, однако новое исследование выявило опасность ее частого употребления.

Частое употребление жирной рыбы (например, красной) может привести к проблемам с печенью. Вывод  об этом был сделан китайскими исследователями, представляющими Университет Чжуншань имени Сунь Ятсена.

«Употребление трех или более порций жирной рыбы в неделю оказалось связано с более высоким риском развития неалкогольной жировой болезни печени», - приводится их заключение в BMC Public Health.

В ходе исследования ученые наблюдали за состоянием 1862 человек возрастом (в среднем) 60,9 лет. Более трети испытуемых имели диагноз о наличии НАЖБП, жировой болезни печени неалкогольного происхождения. При данном заболевании клетки печени начинают заполняться жироподобными веществами липидами. Их накопление повышает риск разрушительных для органа процессов, связанных с изменениями тканей, их жесткостью, огрубением, рубцеванием.

Анализ питания и пищевых привычек участников исследования показал, что с неблагоприятными нарушениями в состоянии печени связано употребление жирной рыбы.

«У тех, кто употреблял три и более порций красной рыбы в неделю, риск развития этого заболевания был выше по сравнению к людьми, которые вообще не ели рыбу», - констатировали эксперты.

Ранее учеными из Университета Гранады (Испания) был сделан вывод о том, что регулярное употребление рыбьего жира может ухудшать состояние печени.

Продукты, которые могут привести к проблемам с печенью. К таковым относятся, продукты, насыщенные сахаром и  фруктозой – эти компоненты быстро перерабатываются печенью в жир. Кроме того, здоровье органа подрывают трансжиры и газированные напитки, а также бесконтрольный прием различных добавок.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Егор Язов посоветовал употреблять пребиотики для оздоровления микрофлоры кишечника.

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