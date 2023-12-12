Частое употребление жирной рыбы может привести к проблемам с печенью

«Употребление трех или более порций жирной рыбы в неделю оказалось связано с более высоким риском развития неалкогольной жировой болезни печени», - приводится их заключение в BMC Public Health.

«У тех, кто употреблял три и более порций красной рыбы в неделю, риск развития этого заболевания был выше по сравнению к людьми, которые вообще не ели рыбу», - констатировали эксперты.

Частое употребление жирной рыбы (например, красной) может привести к проблемам с печенью. Вывод об этом был сделан китайскими исследователями, представляющими Университет Чжуншань имени Сунь Ятсена.В ходе исследования ученые наблюдали за состоянием 1862 человек возрастом (в среднем) 60,9 лет. Более трети испытуемых имели диагноз о наличии НАЖБП, жировой болезни печени неалкогольного происхождения. При данном заболевании клетки печени начинают заполняться жироподобными веществами липидами. Их накопление повышает риск разрушительных для органа процессов, связанных с изменениями тканей, их жесткостью, огрубением, рубцеванием.Анализ питания и пищевых привычек участников исследования показал, что с неблагоприятными нарушениями в состоянии печени связано употребление жирной рыбы.Ранее учеными из Университета Гранады (Испания) был сделан вывод о том, что регулярное употребление рыбьего жира может ухудшать состояние печени.К таковым относятся, продукты, насыщенные сахаром и фруктозой – эти компоненты быстро перерабатываются печенью в жир. Кроме того, здоровье органа подрывают трансжиры и газированные напитки, а также бесконтрольный прием различных добавок.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Егор Язов посоветовал употреблять пребиотики для оздоровления микрофлоры кишечника.

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