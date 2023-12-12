Врач Язов посоветовал употреблять пребиотики для оздоровления микрофлоры кишечника

«Существуют условно хорошие бактерии, например, всем известные бифидобактерии и лактобациллы. Их количество можно считать одним из показателей здоровья микробиоты. Другим показателем является видовое разнообразие, которое собирается в кишечнике в течение всей жизни», - поделился гастроэнтеролог Язов с «Вечерней Москвой»

«Чтобы увеличить видовое разнообразие бактерий, пребиотические вещества в рационе должны быть разнообразными. Для этого необходимо питаться максимально разнообразно», - порекомендовал эксперт.

Проблемы с пищеварением и конкретно с кишечником сегодня – одни из самых распространенных. Между тем, от состояния кишечной микрофлоры зависят многие показатели работы организма, включая его иммунную систему. Врач Язов отметил в интервью, что дисбактериоз или нездоровая микробиота кишечника характеризуются тем, что в тракте присутствует слишком мало «хороших» бактерий.Для оздоровления микрофлоры кишечника в нем необходимо увеличить объем хороших бактерий, заметил специалист. Язов посоветовал употреблять пребиотики для оздоровления микрофлоры кишечника – эти вещества, получаемые с пищей, доходят до толстого кишечника не полностью расщепленными и становятся кормом для полезных бактерий.Их естественные источники – цикорий, зелень одуванчика, топинамбур, лук, чеснок, спаржа, яблоки, бананы, грецкие орехи, темный шоколад, овсянка, красная чечевица, кукуруза.Язов добавил, что многие продукты с пребиотиками, способствуя росту здоровой бактериальной флоры в кишечном тракте, стимулируют вздутие и газообразование. Медик пояснил, что избежать этого поможет выстраивание рациона под себя: нужно лишь наблюдать и замечать, какие продукты организм воспринимает с меньшим дискомфортом.В свою очередь, когда в кишечнике развита хорошая бактериальная среда, он не боится даже приема антибиотиков. После лечения ими поврежденная микробиота вполне способна восстановится самостоятельно – главное, обеспечить ее надлежащим питанием.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты являются провокаторами воспаления в кишечнике.

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