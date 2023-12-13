Врач Алексеева: в непроветриваемом помещении возникает кислородное голодание

«Из-за недостаточной вентиляции у людей нередко возникает кислородное голодание, которое сопровождается головными болями и зевотой», - заявила специалистка «Вечерней Москве»

«Проветривание особенно актуально для квартир, где живет несколько поколений членов семьи», - подчеркнула врач.

«В зимнее время достаточно 10-15 минут сквозного проветривания».

Зимой многие люди избегают полноценного проветривания помещений, и это может стать причиной плохого самочувствия. Врач Алексеева предупредила в интервью, что в непроветриваемом помещении возникает кислородное голодание, от которого страдает головной мозг.Врач добавила, что при отсутствии достаточного проветривания в воздухе помещения, где находятся люди, происходит накопление метана, альдегидов и аммиака – веществ, известных своим негативным влиянием на человека. Из-за их воздействия может возникать ощущения бессилия, слабости, невозможности концентрироваться и работать.В квартире без вентиляции множатся микробы, вирусы, пыль и плесень, возбудители инфекции.Кроме того, в непроветриваемом помещении становится недостаточно кислорода, чтобы осуществлялась нормальная работа легких.Для циркуляции воздуха между стеной и мебелью должно быть достаточно места. В противном случае может появляться плесень.Не стоит бояться, что в квартире увеличится сырость – это не может произойти чисто физически.Появление конденсата – первый знак неправильной или недостаточной вентиляции, повышенной влажности, которая приводит к распространению грибка.Не нужно включать обогреватель, если свежий зимний воздух сделал комнату прохладнее, – это быстро лишит помещение запасов кислорода.Проветривать помещение одну-две минуты зимой не имеет смысла: влага не успевает испариться, и в местах ее скопления может появиться плесень. Но слишком долгое проветривание чересчур сильно охлаждает жилье.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при гриппе и простуде лучше соблюдать полуголодный режим питания

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