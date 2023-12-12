Врач Мухина: при гриппе и простуде лучше соблюдать полуголод

«Диета во время болезни должна быть особая: например, лучше отказаться от мяса, сладкого чая и фруктов», - поделилась Мухина с «Лайфом»

Придерживаться двухразового питания, завтракать не раньше 12 часов;

Отказаться от простых углеводов (их источники – сласти, хлеб и выпечка, макароны, картошка, фрукты, сладкие напитки и алкоголь;

Есть куриный бульон, куриный суп;

Пить воду, несладкие чаи.

Врач Мухина заявила, что при заболевании ОРВИ важно придерживаться определенного типа питания. По слова медика, в рационе заболевшего человека не должны присутствовать продукты, насыщенные питательными веществами. Такие продукты тяжело воспринимаются ослабленным простудой организмом, что негативно воздействует на функциональность лейкоцитов – иммунных клеток, борющихся с патогенами.Эксперт предупредила: богатые жиром и сахаром продукты подпитывают патогенные организмы.Специалистка добавила, что при гриппе и простуде лучше соблюдать полуголод. Тогда организм не будет сосредоточен на пищеварении – иммунная система получит возможность использовать его энергию в борьбе с возбудителем болезни.Рекомендации врача Мухиной по рациону при гриппе и простуде:. Их употребление позитивно влияет на желудочно-кишечный тракт, укрепляет иммунную систему, а присутствующие в них пробиотики помогают уменьшать болезнетворные симптомы, включая температуру, кашель и насморк.Они являются великолепным источником витаминов и микроэлементов, - в первую очередь, ценнейших для иммунитета селена и цинка, которых очень мало в других продуктах.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление жирной рыбы может привести к проблемам с печенью

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