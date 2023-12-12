Врач Мухина: при гриппе и простуде лучше соблюдать полуголод
Врач-диетолог Марият Мухина: при гриппе или простуде лучшим типом питания является полуголод.
Врач Мухина заявила, что при заболевании ОРВИ важно придерживаться определенного типа питания. По слова медика, в рационе заболевшего человека не должны присутствовать продукты, насыщенные питательными веществами. Такие продукты тяжело воспринимаются ослабленным простудой организмом, что негативно воздействует на функциональность лейкоцитов – иммунных клеток, борющихся с патогенами.
«Диета во время болезни должна быть особая: например, лучше отказаться от мяса, сладкого чая и фруктов», - поделилась Мухина с «Лайфом».
Эксперт предупредила: богатые жиром и сахаром продукты подпитывают патогенные организмы.
Специалистка добавила, что при гриппе и простуде лучше соблюдать полуголод. Тогда организм не будет сосредоточен на пищеварении – иммунная система получит возможность использовать его энергию в борьбе с возбудителем болезни.
Рекомендации врача Мухиной по рациону при гриппе и простуде:
- Придерживаться двухразового питания, завтракать не раньше 12 часов;
- Отказаться от простых углеводов (их источники – сласти, хлеб и выпечка, макароны, картошка, фрукты, сладкие напитки и алкоголь;
- Есть куриный бульон, куриный суп;
- Пить воду, несладкие чаи.
Каши из цельного зерна (например, овсяная и ячменная). Они являются великолепным источником витаминов и микроэлементов, - в первую очередь, ценнейших для иммунитета селена и цинка, которых очень мало в других продуктах.
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Марият Мухина
Здоровье
врач-диетолог, доктор медицинских наук
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