Нутрициолог Кондаурова: шампанское может навредить организму сильнее крепких напитков

«Риску подвержены люди с заболеваниями ЖКТ. Игристый напиток может стать причиной обострения гастрита, язвы желудка, проблем с кишечником, других заболеваний», - отметила Анастасия Кондаурова.

«От игристого необходимо отказаться людям, страдающим от сахарного диабета, а также тем, у кого диагностирована инсулинорезистентность», - заявила эксперт.

Нутрициолог Кондаурова предупредила в итервью « Пятому каналу », что употребление шампанского может навредить организму сильнее крепких напитков. По словам специалистки, последствием выпитого шампанского может стать обострение воспалительных процессов в ЖКТ.Нутрициолог подчеркнула, что воспаление в желудке или поджелудочной железе после шампанского может принимать такую острую форму, когда пострадавшему человеку требуется госпитализация. Кондаурова пояснила, что негативный эффект шампанского объясняется высоким содержанием в нем сахара, сочетающегося с газом. Газация напитка способствует том, что сахар очень быстро проникает в кровь, и повышает гликемическую нагрузку на поджелудочную железу.Кроме того, газ ускоряет всасывание алкоголя, что способствует перенапряжению органов пищеварения, трудящихся над расщеплением алкоголя. Людям, у которых имеются хронические болезни желудка, печени и почек, нутрициолог посоветовала отказаться от употребления шампанского.Также Анастасия Кондаурова настоятельно рекомендовала не закусывать шампанское ничем сладким, включая кондитерские изделия и сухофрукты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как нужно пить шампанское , чтобы не навредить поджелудочной железе.

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