Диетолог Гридина: шампанское нужно пить правильно, чтобы не навредить поджелудочной

«Следует чередовать глоток шампанского с несколькими глотками воды. Это поможет не опьянеть, а также поддержит поджелудочную железу и желудок», - поделилась Гридина с «Лайфом»

«Если на праздничном столе уже есть шампанское, лучше исключить в этот вечер другие газированные напитки и постараться минимизировать количество жирных блюд», - заявила диетолог.

По словам диетолога Наталии Гридиной, к самому новогоднему напитку – шампанскому – часто не относятся как к алкоголю. В этом заключается серьезная ошибка. Эксперт подчеркнула, что шампанское нужно пить правильно, чтобы не навредить организму.Вот одно из главных правил, которых следует придерживаться при употреблении спиртных напитков, включая шампанское – запивать их следует чистой водой.Шампанское не является низкокалорийным: его основу составляет энергетически насыщенный спирт, а во многих видах (например, в полусладком) содержится еще и сахар. Этот напиток, выпитый в большом количестве или натощак, способствует гипергликемии и жироотложению, повышает нагрузку на поджелудочную железу и может провоцировать ее нарушения.Данный напиток содержит множество пузырьков углекислого газа, что обеспечивает более активное и быстрое поглощение организмом алкоголя. Таким образом человек быстро ощущает опьянение, у него ослабевает контроль, и напиток может употребляться в большом количестве. Все это поспособствует тому, что похмелье утром будет ощущаться особенно интенсивным.Другие возможные проблемы из-за насыщенного газом шампанского – это изжога, обострение гастрита, боли в животе.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты на новогоднем столе повышают риск возникновения рака.

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