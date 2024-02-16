Врач Мясников объяснил, когда камни в желчном пузыре могут привести к раку
Врач Александр Мясников: крупный камень в желчном пузыре – это очень опасно.
Врач Мясников объяснил, когда камни в желчном пузыре могут привести к раку. По его словам, высокий риск злокачественных образований связан с наличием крупных камней.
«Камень больше трех сантиметров – это фактор риска развития рака желчного пузыря», - подчеркнул врач.
Мясников добавил, что желчнокаменная болезнь имеется у каждого десятого взрослого человека. В большинстве случаев это «бессимптомное камненосительство», при котором нет характерных болей и проявляются лишь неспецифические признаки – горечь во рту (особенно утром после пробуждения), склонность к отрыжке и метеоризму, нарушение стула.
Если происходит обострение и возникает болевая симптоматика, то появляется интенсивная боль, которая локализуется в правом подреберье и может отдавать в разные участки груди, живота.
Другой врач, хирург Сергей Ерин, рассказал, что желчный пузырь производит в среднем за сутки до литра желчи, которая поступает в кишечник и используется для переваривания жиров. Выделяя желчь, пузырь сокращается, и в моменты таких сокращений вместе с ней орган покидают также камни. Если камень крупный, он может застрять в протоке и спровоцировать воспаление. Но даже если застревания не происходит, выходящий из желчного пузыря камень на какой-то момент закрывает собой проход для желчи, и она под давлением может попасть в поджелудочную железу. Специалист предупредил, что последствием такого процесса может стать развитие хронического панкреатита или даже тяжелого панкреонекроза, способного довести до летального исхода.
«Мы, хирурги, никогда не советуем пациенту растить камни, наблюдать за их дроблением и чем-либо еще. Безопаснее их удалить – тогда получится полноценно питаться, желчь же будет беспрепятственно уходить в кишечник, не вызывая никаких проблем», - отметил врач.
Кто рискует заполучить камни в желчном пузыре:
- Люди с ожирением.
- Страдающие от инсулинорезистентности.
- Диабетики.
- Люди, практикующие голодание.
- Употребляющие много жирной, углеводной пищи и мало клетчатки.
- Люди с «ленивым», вялым кишечником, кишечными заболеваниями.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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