«Камень больше трех сантиметров – это фактор риска развития рака желчного пузыря», - подчеркнул врач.

«Мы, хирурги, никогда не советуем пациенту растить камни, наблюдать за их дроблением и чем-либо еще. Безопаснее их удалить – тогда получится полноценно питаться, желчь же будет беспрепятственно уходить в кишечник, не вызывая никаких проблем», - отметил врач.

Люди с ожирением.

Страдающие от инсулинорезистентности.

Диабетики.

Люди, практикующие голодание.

Употребляющие много жирной, углеводной пищи и мало клетчатки.

Люди с «ленивым», вялым кишечником, кишечными заболеваниями.

Врач Мясников объяснил, когда камни в желчном пузыре могут привести к раку. По его словам, высокий риск злокачественных образований связан с наличием крупных камней.Мясников добавил, что желчнокаменная болезнь имеется у каждого десятого взрослого человека. В большинстве случаев это «бессимптомное камненосительство», при котором нет характерных болей и проявляются лишь неспецифические признаки – горечь во рту (особенно утром после пробуждения), склонность к отрыжке и метеоризму, нарушение стула.Если происходит обострение и возникает болевая симптоматика, то появляется интенсивная боль, которая локализуется в правом подреберье и может отдавать в разные участки груди, живота.Другой врач, хирург Сергей Ерин, рассказал, что желчный пузырь производит в среднем за сутки до литра желчи, которая поступает в кишечник и используется для переваривания жиров. Выделяя желчь, пузырь сокращается, и в моменты таких сокращений вместе с ней орган покидают также камни. Если камень крупный, он может застрять в протоке и спровоцировать воспаление. Но даже если застревания не происходит, выходящий из желчного пузыря камень на какой-то момент закрывает собой проход для желчи, и она под давлением может попасть в поджелудочную железу. Специалист предупредил, что последствием такого процесса может стать развитие хронического панкреатита или даже тяжелого панкреонекроза, способного довести до летального исхода.Кто рискует заполучить камни в желчном пузыре:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем могут вызывать покалывание в пальцах.

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