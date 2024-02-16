Хирург Голощапов-Аксенов: способов остановить развитие атеросклероза не существует

«Жировые атеросклеротические бляшки могут повредиться в любой момент и привести к образованию тромбов в сосудах. Масштабы «катастрофы» очевидны: тромбы, перекрывшие просвет сосудов жизненно важных органов, например, сердца, головного мозга, нижних конечностей, кишечника и др., могут полностью остановить кровоток и спровоцировать жизненно опасные осложнения», - подчеркнул врач, общаясь с « Газетой.Ru ».

Боли в ногах, возникающие при ходьбе, беге;

Онемение мышц ног;

Зябкость стоп;

Усиление болей в ступнях, когда человек лежит;

Частое головокружение;

Шум в голове, ушах;

Сдавливающая боль, жжение в груди;

Одышка.

«Среди наиболее опасных осложнений атеросклероза на первом месте стоят инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, инсульт головного мозга и гангрена нижних конечностей», - предостерег эксперт.

Хирург Голощапов-Аксенов сообщил в интервью, что атеросклероз развивается как последствие нарушенного жирового метаболизма, он тесно связан с высокой концентрацией в крови «плохого» холестерина. Компоненты жира и холестерина формируют бляшки, которые разрастаются на внутренних стенках кровеносных сосудов (артерий).Голощапов-Аксенов добавил, что начало атеросклероза артерий приходится на детский возраст (до 10-13 лет), а в дальнейшем он долгое время развивается бессимптомно, пока вызванное им нарушение кровотока не станет критическим – в этом случае возникают характерные признаки. Мужчины могут демонстрировать эти признаки в 40 лет, женщины позднее – после 50 лет.Признаки атерослероза:Специалист посоветовал обращаться к врачу всем, кто замечает у себя эти признаки, поскольку они могут означать очень значительное поражение сосудов. Хирург Голощапов-Аксенов добавил, что способов остановить развитие атеросклероза не существует, а его «побочным эффектом» становится развитие ишемической болезни сердца, а также ишемии мозга.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда камни в желчном пузыре могут привести к раку

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