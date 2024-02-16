Хирург Голощапов-Аксенов: способов остановить развитие атеросклероза не существует

1 334 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/stressed-mature-man-touches-chest-suffers-from-heart-attack_17679781.htm#query=chest%20pain&position=5&from_view=search&track=ais&uuid=ed3b5eee-cef9-4b25-a6a7-e7e64dcdb7e7
боль в груди

Хирург Роман Голощапов-Аксенов: артерии человека могут поражаться атеросклерозом еще в детстве.

Хирург Голощапов-Аксенов сообщил в интервью, что атеросклероз развивается как последствие нарушенного жирового метаболизма, он тесно связан  с высокой концентрацией в крови «плохого» холестерина.  Компоненты жира и холестерина формируют бляшки, которые разрастаются на внутренних стенках кровеносных сосудов (артерий).

«Жировые атеросклеротические бляшки могут повредиться в любой момент и привести к образованию тромбов в сосудах. Масштабы «катастрофы» очевидны: тромбы, перекрывшие просвет сосудов жизненно важных органов, например, сердца, головного мозга, нижних конечностей, кишечника и др., могут полностью остановить кровоток и спровоцировать жизненно опасные осложнения», - подчеркнул врач, общаясь с «Газетой.Ru».

Голощапов-Аксенов добавил, что начало атеросклероза артерий приходится на детский возраст (до 10-13 лет), а в дальнейшем он долгое время развивается бессимптомно, пока вызванное им нарушение кровотока не станет критическим – в этом случае возникают характерные признаки. Мужчины могут демонстрировать эти признаки в 40 лет, женщины позднее – после 50 лет.

Признаки атерослероза:
  • Боли в ногах, возникающие при ходьбе, беге;
  • Онемение мышц ног;
  • Зябкость стоп;
  • Усиление болей в ступнях, когда человек лежит;
  • Частое головокружение;
  • Шум в голове, ушах;
  • Сдавливающая боль, жжение в груди;
  • Одышка.
Специалист посоветовал обращаться к врачу всем, кто замечает у себя эти признаки, поскольку они могут означать очень значительное поражение сосудов. Хирург Голощапов-Аксенов добавил, что способов остановить развитие атеросклероза не существует, а его «побочным эффектом» становится развитие ишемической болезни сердца, а также ишемии мозга.

«Среди наиболее опасных осложнений атеросклероза на первом месте стоят инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, инсульт головного мозга и гангрена нижних конечностей», - предостерег эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда камни в желчном пузыре могут привести к раку.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Роман Голощапов-Аксенов
Роман Голощапов-Аксенов
Здоровье
врач сердечно-сосудистый хирург, доктор медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Аксенов решил провести парад Победы в Симферополе
Высокий холестерин: затвердение артерий может вызывать определенные симптомы
Как именно холестерин влияет на наше здоровье
Теги : атеросклероз, признаки заболевания, Роман Голощапов-Аксенов