Хирург Голощапов-Аксенов: способов остановить развитие атеросклероза не существует
Хирург Роман Голощапов-Аксенов: артерии человека могут поражаться атеросклерозом еще в детстве.
Хирург Голощапов-Аксенов сообщил в интервью, что атеросклероз развивается как последствие нарушенного жирового метаболизма, он тесно связан с высокой концентрацией в крови «плохого» холестерина. Компоненты жира и холестерина формируют бляшки, которые разрастаются на внутренних стенках кровеносных сосудов (артерий).
«Жировые атеросклеротические бляшки могут повредиться в любой момент и привести к образованию тромбов в сосудах. Масштабы «катастрофы» очевидны: тромбы, перекрывшие просвет сосудов жизненно важных органов, например, сердца, головного мозга, нижних конечностей, кишечника и др., могут полностью остановить кровоток и спровоцировать жизненно опасные осложнения», - подчеркнул врач, общаясь с «Газетой.Ru».
Голощапов-Аксенов добавил, что начало атеросклероза артерий приходится на детский возраст (до 10-13 лет), а в дальнейшем он долгое время развивается бессимптомно, пока вызванное им нарушение кровотока не станет критическим – в этом случае возникают характерные признаки. Мужчины могут демонстрировать эти признаки в 40 лет, женщины позднее – после 50 лет.
Признаки атерослероза:
- Боли в ногах, возникающие при ходьбе, беге;
- Онемение мышц ног;
- Зябкость стоп;
- Усиление болей в ступнях, когда человек лежит;
- Частое головокружение;
- Шум в голове, ушах;
- Сдавливающая боль, жжение в груди;
- Одышка.
«Среди наиболее опасных осложнений атеросклероза на первом месте стоят инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, инсульт головного мозга и гангрена нижних конечностей», - предостерег эксперт.
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Роман Голощапов-Аксенов
Здоровье
врач сердечно-сосудистый хирург, доктор медицинских наук
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