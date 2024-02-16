Кардиолог Малев: повышенная раздражительность может быть признаком гипертонии

«У 30–40% людей высокое артериальное давление симптомами не сопровождается, но у многих они все-таки есть. Усталость к вечеру, головная боль, раздражительность, ощущение болезненности в глазах – на все это стоит обращать внимание», - поделился врач.

«Для решения проблемы есть специальные препараты. Сегодня возможно нормализовать любое давление, но важно консультироваться у врача», - подчеркнул кардиолог.

Кардиолог Малев сообщил телеканалу «Санкт-Петербург», что возникновение гипертонии у человека может быть следствием генетической предрасположенности, и во многих случаях это заболевание не сопровождается специфическими симптомами. Большая часть людей узнает о проблемах с давлением в обстоятельствах очень серьезного недомогания (например, такого как гипертонический криз). Говоря о неспецифических проявлениях гипертонической болезни, Малев отметил, что ее признаком может быть повышенная раздражительность.Малев добавил, что цифры давления на тонометре отражают то, с какой силой циркулирует кровь в организме. Когда они высокие, первыми страдают сосуды – гипертония делает их подверженными атеросклерозу. Также у гипертоников очень уязвимы головной мозг, почки. Если высокое давление не контролировать и не корректировать, человек рискует пострадать от энцефалопатии, деменции, инсульта, почечной недостаточности.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что развитие атеросклероза начинается еще в детском возрасте

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