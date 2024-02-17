Врач Чистякова: острый инфаркт можно перепутать с панкреатитом, кардиолог Варфоломеев рассказал как их отличить
В ряде случаев острый инфаркт можно перепутать с приступом панкреатита, предупредила спортивный врач Александра Чистякова.
В беседе с «Лентой.ру» кандидат медицинских наук научила россиян отличать эти заболевания друг от друга. По словам Чистяковой, боли при панкреатите обычно возникают в верхней части живота и могут отдавать в левую руку (плечо, лопатку), что характерно и для острого инфаркта. При инфаркте также может возникать боль в районе желудка, за грудиной.
"Главное различие приступов в том, что боль при остром инфаркте длится несколько часов, при остром панкреатите — несколько дней".
Также, продолжила врач, при инфаркте случается однократная рвота. При приступе панкреатита человека рвет постоянно, к этому добавляются диарея и метеоризм, объяснила Чистякова разницу между этими похожими симптомами.
"Оба болевых состояния, инфаркт миокарда (инфаркт) и панкреатит, могут сопровождаться болями в верхней части живота, и отличить их может быть сложно, так как симптомы могут перекрываться. Однако есть несколько характеристик, которые могут помочь различить эти состояния", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Инфаркт миокарда:
- Характер боли: боль при инфаркте часто описывается как давящая, стискивающая, часто сжимающая или остро-режущая боль в центре груди. Она может распространяться в левую руку, шею, челюсть или спину.
- Дополнительные симптомы: могут включать в себя одышку, потерю сознания, тошноту и рвоту, а также общую слабость.
"Боль при инфаркте может быть связана с физической активностью и может продолжаться более 15 минут", - говорит Варфоломеев.
Панкреатит:
- Характер боли: боль при панкреатите обычно бывает острой и располагается в верхней части живота, часто подреберье слева. Она может быть связана с употреблением пищи, особенно жирной или острой, и может усиливаться в положении сидя или лежа на спине.
- Дополнительные симптомы: могут включать в себя тошноту, рвоту, желтушность кожи, потерю аппетита и вздутие живота. Боль при панкреатите обычно не связана с физической активностью и может уменьшаться при наклоне вперед.
Ранее МедикФорум писал о вреде энергетиков.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий