Врач Чистякова: острый инфаркт можно перепутать с панкреатитом, кардиолог Варфоломеев рассказал как их отличить

панкреатита

"Главное различие приступов в том, что боль при остром инфаркте длится несколько часов, при остром панкреатите — несколько дней".

"Оба болевых состояния, инфаркт миокарда (инфаркт) и панкреатит, могут сопровождаться болями в верхней части живота, и отличить их может быть сложно, так как симптомы могут перекрываться. Однако есть несколько характеристик, которые могут помочь различить эти состояния", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Характер боли: боль при инфаркте часто описывается как давящая, стискивающая, часто сжимающая или остро-режущая боль в центре груди. Она может распространяться в левую руку, шею, челюсть или спину.

боль при инфаркте часто описывается как давящая, стискивающая, часто сжимающая или остро-режущая боль в центре груди. Она может распространяться в левую руку, шею, челюсть или спину. Дополнительные симптомы: могут включать в себя одышку, потерю сознания, тошноту и рвоту, а также общую слабость.

"Боль при инфаркте может быть связана с физической активностью и может продолжаться более 15 минут", - говорит Варфоломеев.

Характер боли: боль при панкреатите обычно бывает острой и располагается в верхней части живота, часто подреберье слева. Она может быть связана с употреблением пищи, особенно жирной или острой, и может усиливаться в положении сидя или лежа на спине.

боль при панкреатите обычно бывает острой и располагается в верхней части живота, часто подреберье слева. Она может быть связана с употреблением пищи, особенно жирной или острой, и может усиливаться в положении сидя или лежа на спине. Дополнительные симптомы: могут включать в себя тошноту, рвоту, желтушность кожи, потерю аппетита и вздутие живота. Боль при панкреатите обычно не связана с физической активностью и может уменьшаться при наклоне вперед.

В беседе с «Лентой.ру» кандидат медицинских наук научила россиян отличать эти заболевания друг от друга. По словам Чистяковой, боли при панкреатите обычно возникают в верхней части живота и могут отдавать в левую руку (плечо, лопатку), что характерно и для острого инфаркта. При инфаркте также может возникать боль в районе желудка, за грудиной.Также, продолжила врач, при инфаркте случается однократная рвота. При приступе панкреатита человека рвет постоянно, к этому добавляются диарея и метеоризм, объяснила Чистякова разницу между этими похожими симптомами.В любом случае важно обратиться к медицинской помощи, если есть подозрение на серьезное состояние. Подобные симптомы могут требовать срочного вмешательства, и только врач может точно определить причину боли и предоставить необходимое лечение.Ранее МедикФорум писал о вреде энергетиков.

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