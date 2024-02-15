Гастроэнтеролог Кудишина: энергетики провоцируют заболевания органов пищеварения, врач Захарова рассказала о фатальном влиянии на сердце

«Тот факт, что стали чаще диагностировать новообразования, свидетельствует об улучшении качества медицинских услуг – заболевания органов пищеварения выявляются в скрининговом режиме», — отметила Кудишина. «Мы обследуем лиц призывного возраста, и большинство из них употребляет энергетики: кто каждый день, кто раз в неделю, но стабильно. В этом — ужас. В итоге — превышение активных показателей печени в десятки раз. И люди не готовы отказаться от своего режима питания», — резюмировала гастроэнтеролог.

"Регулярное употребление энергетических напитков может оказывать негативное воздействие на сердечную систему. Эти напитки часто содержат высокие уровни кофеина и сахара, что может привести к увеличению артериального давления, учащенному сердечному ритму, риску сердечных заболеваний, воздействию на сосуды и дефициту сна", - говорит Захарова специально для МедикФорум.

Увеличение артериального давления: высокие дозы кофеина могут привести к временному повышению артериального давления, что может быть особенно опасно для людей с предрасположенностью к гипертонии.

высокие дозы кофеина могут привести к временному повышению артериального давления, что может быть особенно опасно для людей с предрасположенностью к гипертонии. Учащенный сердечный ритм: кофеин может вызвать увеличение частоты сердечных сокращений, что может быть проблематично для людей с нарушениями сердечного ритма.

кофеин может вызвать увеличение частоты сердечных сокращений, что может быть проблематично для людей с нарушениями сердечного ритма. Риск сердечных заболеваний: потребление больших количеств энергетических напитков в течение продолжительного времени связано с увеличением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

потребление больших количеств энергетических напитков в течение продолжительного времени связано с увеличением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Эффекты на сосуды: содержание сахара в энергетических напитках может влиять на сосудистую систему, способствуя развитию воспаления и атеросклероза.

содержание сахара в энергетических напитках может влиять на сосудистую систему, способствуя развитию воспаления и атеросклероза. Дефицит сна: потребление энергетических напитков, особенно вечером, может привести к бессоннице и нарушению нормального сна, что само по себе может негативно сказываться на здоровье сердца.

Сейчас превалируют неалкогольная жировая болезнь печени (НАБП), а также тяжелые патологии, вызванные злоупотреблением алкоголем и энергетическими напитками, подчеркнула врач-гастроэнтеролог,. Об этом сообщает порталПо словам специалиста, с заболеваниями пищеварительной системы обычно чаще сталкиваются мужчины. К тому же они характерны для населения трудоспособного возраста.Важно помнить, что эффекты могут различаться в зависимости от индивидуальных особенностей каждого человека, и уровень потребления должен быть разумным.Ранее МедикФорум писал о пользе кефира для пожилых.

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