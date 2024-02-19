Врач Банный: гипертония, инфаркт и инсульт все чаще возникают у молодых людей

«Гипертония, инфаркт и инсульт встречаются и у молодых людей без жалоб, поэтому им нужно ежегодно проверяться, сдавать анализы крови, проходить ЭКГ».

«Но сейчас высокое артериальное давление становится все более привычным и для совсем молодых пациентов», - отметил Банный.

Громкий храп во время сна.

Одышка при минимальном физическом усилии.

Быстро возникающая усталость.

Избыточная потливость.

Тревожность (особенно усиливающаяся ночью).

«Средний возраст развития инсульта – около 65-70 лет, но с 1980-х годов частота его выявления у людей младше 45 лет также растет. Это отчасти связано с ростом употребления психотропных средств», - поделился мнением врач.

Врач Банный заявил в интервью порталу « Доктор Питер »:Медик отметил, что развитие артериальной гипертензии считалось явлением, ассоциированным со старением, – ее типичным началом был возраст после 55 лет. Для этого возраста типичны неблагополучные изменения в состоянии кровеносных сосудов, которые становятся ключевым фактором появления проблем с давлением.Во многом возникновению такой ранней гипертонии содействует нездоровое питание, в котором присутствует много готовых продуктов питания, содержащих высокие дозы соли, а также малоподвижность и лишний вес.По словам Дениса Банного, инфаркт в молодом возрасте – это следствие рано возникающего атеросклероза, способного долго развиваться бессимптомно. В его случае сосуды и артерии заполняются холестериновыми бляшками – образованиями из холестерина, жиров и кальция, которые, разрастаясь, закупоривают их пространство и нарушают нормальный кровоток. При этом сосудистые стенки твердеют и становятся подверженными травмам.Вот признаки, которые указывают на имеющийся атеросклероз.Замечая такие нарушения, необходимо консультироваться с терапевтом, подчеркнул эксперт.Он представляет собой тяжелое нарушение кровообращения головного мозга, которое развивается по двум причинам: мозговой сосуд закупоривается тромбом или же происходит его разрыв из-за возникающего напряжения (например, при скачке кровяного давления). Врач констатировал, что в последние годы инсульты стали чаще диагностировать у пациентов младше 45 лет.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые люди имеют предрасположенность к весеннему обострению

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