Врач Банный: гипертония, инфаркт и инсульт все чаще возникают у молодых людей
Врач Денис Банный: болезни, считавшиеся «возрастными», сегодня все чаще возникают у представителей молодых поколений.
Врач Банный заявил в интервью порталу «Доктор Питер»:
«Гипертония, инфаркт и инсульт встречаются и у молодых людей без жалоб, поэтому им нужно ежегодно проверяться, сдавать анализы крови, проходить ЭКГ».
Гипертония. Медик отметил, что развитие артериальной гипертензии считалось явлением, ассоциированным со старением, – ее типичным началом был возраст после 55 лет. Для этого возраста типичны неблагополучные изменения в состоянии кровеносных сосудов, которые становятся ключевым фактором появления проблем с давлением.
«Но сейчас высокое артериальное давление становится все более привычным и для совсем молодых пациентов», - отметил Банный.
Во многом возникновению такой ранней гипертонии содействует нездоровое питание, в котором присутствует много готовых продуктов питания, содержащих высокие дозы соли, а также малоподвижность и лишний вес.
Инфаркт. По словам Дениса Банного, инфаркт в молодом возрасте – это следствие рано возникающего атеросклероза, способного долго развиваться бессимптомно. В его случае сосуды и артерии заполняются холестериновыми бляшками – образованиями из холестерина, жиров и кальция, которые, разрастаясь, закупоривают их пространство и нарушают нормальный кровоток. При этом сосудистые стенки твердеют и становятся подверженными травмам.
Вот признаки, которые указывают на имеющийся атеросклероз.
- Громкий храп во время сна.
- Одышка при минимальном физическом усилии.
- Быстро возникающая усталость.
- Избыточная потливость.
- Тревожность (особенно усиливающаяся ночью).
Инсульт. Он представляет собой тяжелое нарушение кровообращения головного мозга, которое развивается по двум причинам: мозговой сосуд закупоривается тромбом или же происходит его разрыв из-за возникающего напряжения (например, при скачке кровяного давления). Врач констатировал, что в последние годы инсульты стали чаще диагностировать у пациентов младше 45 лет.
«Средний возраст развития инсульта – около 65-70 лет, но с 1980-х годов частота его выявления у людей младше 45 лет также растет. Это отчасти связано с ростом употребления психотропных средств», - поделился мнением врач.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые люди имеют предрасположенность к весеннему обострению.
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Денис Банный
Здоровье
врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
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