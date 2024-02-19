Врач Банный: гипертония, инфаркт и инсульт все чаще возникают у молодых людей

0 Фото: https://unsplash.com/photos/woman-in-gray-jacket-lying-on-black-leather-couch-G6kAY8ZS0RY
молодая женщина держится за голову

Врач Денис Банный: болезни, считавшиеся «возрастными», сегодня все чаще возникают у представителей молодых поколений.

Врач Банный заявил в интервью порталу «Доктор Питер»:

«Гипертония, инфаркт и инсульт встречаются и у молодых людей без жалоб, поэтому им нужно ежегодно проверяться, сдавать анализы крови, проходить ЭКГ».

Гипертония. Медик отметил, что развитие артериальной гипертензии считалось явлением, ассоциированным со старением, – ее типичным началом был возраст после 55 лет. Для этого возраста типичны неблагополучные изменения в состоянии кровеносных сосудов, которые становятся ключевым фактором появления проблем с давлением.

«Но сейчас высокое артериальное давление становится все более привычным и для совсем молодых пациентов», - отметил Банный.

Во многом возникновению такой ранней гипертонии содействует нездоровое питание, в котором присутствует много готовых продуктов питания, содержащих высокие дозы соли, а также малоподвижность и лишний вес.

Инфаркт. По словам Дениса Банного, инфаркт в молодом возрасте – это следствие рано возникающего атеросклероза, способного долго развиваться бессимптомно. В его случае сосуды и артерии заполняются холестериновыми бляшками – образованиями из холестерина, жиров и кальция, которые, разрастаясь, закупоривают их пространство и нарушают нормальный кровоток. При этом сосудистые стенки твердеют и становятся подверженными травмам.

Вот признаки, которые указывают на имеющийся атеросклероз.
  • Громкий храп во время сна.
  • Одышка при минимальном физическом усилии.
  • Быстро возникающая усталость.
  • Избыточная потливость.
  • Тревожность (особенно усиливающаяся ночью).
Замечая такие нарушения, необходимо консультироваться с терапевтом, подчеркнул эксперт.

Инсульт. Он представляет собой тяжелое нарушение кровообращения головного мозга, которое развивается по двум причинам: мозговой сосуд закупоривается тромбом или же происходит его разрыв из-за возникающего напряжения (например, при скачке кровяного давления). Врач констатировал, что в последние годы инсульты стали чаще диагностировать у пациентов младше 45 лет.

«Средний возраст развития инсульта – около 65-70 лет, но с 1980-х годов частота его выявления у людей младше 45 лет также растет. Это отчасти связано с ростом употребления психотропных средств», - поделился мнением врач.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые люди имеют предрасположенность к весеннему обострению.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Денис Банный
Денис Банный
Здоровье
врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
Читать MedikForum.ru в
Кардиолог Конев назвал причины инсульта в молодом возрасте
Врач Банный: движение и разминки в течение дня помогают избавляться от отеков
Врач Банный: не надо слишком часто мыть руки и тело
Теги : возрастные болезни, Денис Банный