«Слишком часто мыть руки и тело не надо, поскольку это может привести к истончению естественного защитного слоя сала, из-за чего кожа станет уязвимой для опасных микроорганизмов. Полезные бактерии вымываются и его сопротивляемость снижается» - объяснил он RT.

«Руки нужно мыть регулярно, особенно перед едой, после посещения туалета, общественных мест или контакта с больными. Продолжительность мытья рук должна составлять не менее 20 секунд».

Врач Банный рассказал, что излишняя чистоплотность может вредить человеческому организму. Чересчур частое мытье делает его проницаемым для патогенов, возбудителей инфекций. Поэтому, заметил врач Банный: не надо слишком часто мыть руки и тело.Банный предупредил, что многочисленные проблемы с кожей часто бывают связаны с чересчур старательным очищением, лишающим ее защитного барьера. Он посоветовал не использовать без необходимости антисептики – постоянное применение антибактериальных средств в быту неблагоприятно влияет на иммунную систему. Подобная привычка, подчеркнул врач, вызывает устойчивость к антибиотикам; с ее наличием ассоциируются такие нарушения как аллергии, аутоиммунные патологии.Банный добавил, что иммунная система человеческого организма постоянно должна сталкиваться с патогенами из внешней среды, именно это побуждает вырабатывать антитела и поддерживает в организме постоянную готовность бороться с инфекциями. Если из-за стерильности происходит сокращение контактов с разными патогенами, это способствует нарушениям в работе иммунной системы. Давно известно, что не все бактерии опасны. Некоторые из них, наоборот, полезны для человека и для здоровья, поскольку являются защитным барьером. Слишком частое мытье нарушает естественную микрофлору кожи, обедняя ее полезными микроорганизмами, защищающими от инфекций и воспалительных заболеваний.Врач констатировал:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может проявляться холодовая крапивница

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