Невролог Чупанова рассказала, какая боль в спине указывает на перелом позвоночника

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боль в спине

Невролог Разият Чупанова: боль в спине наряду с повышенной температурой указывает на опасные патологии.

Врач Чупанова рассказала в интервью «Ленте.ру» о причинах боли в спине, отметив, что во многих случаях появлению болевого синдрома способствует малоподвижный образ жизни, вызванное перегрузкой мышечное напряжение или сколиоз (искривление позвоночника). Кроме того, на боль в спине часто жалуются люди, испытывающие хронический стресс, который может провоцировать рефлекторные мышечные спазмы.

«Многие пациенты ошибочно полагают, что их боли вызваны остеохондрозом, и самостоятельно принимают хондопротекторы, хотя в первую очередь нужно разрабатывать мышцы и повышать подвижность позвоночника», - поделилась мнением специалист.

Отдельная группа – боли в спине, возникающие в результате инцидентов: травм или неудачного подъема тяжестей. Их возникновение требует повышенного внимания, поскольку речь может идти о повреждении позвоночника, его структур.

Невролог Чупанова рассказала, какая боль в спине указывает на перелом позвоночника.

«Если боль сопровождается общей слабостью и повышением температуры тела, необходимо срочно обратиться к врачу, так как существует риск перелома позвоночника».

Редкие причины боли в спине:
  • Болезнь Бехтерева (воспаление суставов позвоночника);
  • Ревматоидный артрит;
  • Сдавление нервного корешка межпозвоночной грыжей;
  • Мочекаменная болезнь;
  • Опухоли позвоночника;
  • Туберкулез позвоночника.
«Определить точный источник боли сможет только врач после проведения осмотра и получения результатов исследований», - резюмировала специалист.

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Разият Чупанова
Разият Чупанова
Здоровье
врач-невролог
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Теги : боль в спине, позвоночник, Разият Чупанова
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