Невролог Чупанова рассказала, какая боль в спине указывает на перелом позвоночника
Невролог Разият Чупанова: боль в спине наряду с повышенной температурой указывает на опасные патологии.
Врач Чупанова рассказала в интервью «Ленте.ру» о причинах боли в спине, отметив, что во многих случаях появлению болевого синдрома способствует малоподвижный образ жизни, вызванное перегрузкой мышечное напряжение или сколиоз (искривление позвоночника). Кроме того, на боль в спине часто жалуются люди, испытывающие хронический стресс, который может провоцировать рефлекторные мышечные спазмы.
«Многие пациенты ошибочно полагают, что их боли вызваны остеохондрозом, и самостоятельно принимают хондопротекторы, хотя в первую очередь нужно разрабатывать мышцы и повышать подвижность позвоночника», - поделилась мнением специалист.
Отдельная группа – боли в спине, возникающие в результате инцидентов: травм или неудачного подъема тяжестей. Их возникновение требует повышенного внимания, поскольку речь может идти о повреждении позвоночника, его структур.
Невролог Чупанова рассказала, какая боль в спине указывает на перелом позвоночника.
«Если боль сопровождается общей слабостью и повышением температуры тела, необходимо срочно обратиться к врачу, так как существует риск перелома позвоночника».
Редкие причины боли в спине:
- Болезнь Бехтерева (воспаление суставов позвоночника);
- Ревматоидный артрит;
- Сдавление нервного корешка межпозвоночной грыжей;
- Мочекаменная болезнь;
- Опухоли позвоночника;
- Туберкулез позвоночника.
«Определить точный источник боли сможет только врач после проведения осмотра и получения результатов исследований», - резюмировала специалист.
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Разият Чупанова
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врач-невролог
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