«Многие пациенты ошибочно полагают, что их боли вызваны остеохондрозом, и самостоятельно принимают хондопротекторы, хотя в первую очередь нужно разрабатывать мышцы и повышать подвижность позвоночника», - поделилась мнением специалист.

«Если боль сопровождается общей слабостью и повышением температуры тела, необходимо срочно обратиться к врачу, так как существует риск перелома позвоночника».

Болезнь Бехтерева (воспаление суставов позвоночника);

Ревматоидный артрит;

Сдавление нервного корешка межпозвоночной грыжей;

Мочекаменная болезнь;

Опухоли позвоночника;

Туберкулез позвоночника.

«Определить точный источник боли сможет только врач после проведения осмотра и получения результатов исследований», - резюмировала специалист.

Врач Чупанова рассказала в интервью « Ленте.ру » о причинах боли в спине, отметив, что во многих случаях появлению болевого синдрома способствует малоподвижный образ жизни, вызванное перегрузкой мышечное напряжение или сколиоз (искривление позвоночника). Кроме того, на боль в спине часто жалуются люди, испытывающие хронический стресс, который может провоцировать рефлекторные мышечные спазмы.Отдельная группа – боли в спине, возникающие в результате инцидентов: травм или неудачного подъема тяжестей. Их возникновение требует повышенного внимания, поскольку речь может идти о повреждении позвоночника, его структур.Невролог Чупанова рассказала, какая боль в спине указывает на перелом позвоночника.Редкие причины боли в спине:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какая боль в животе требует обращения за медицинской помощью.

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