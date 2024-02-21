Врач Романенко: боль в животе вместе с температурой требует медицинской помощи

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боль в животе

Врач-терапевт Татьяна Романенко: таким болевым синдромом может проявляться аппендицит.

Врач Романенко предупредила в беседе с «Доктор 24», что боль в животе, которая наблюдается у человека вместе с температурой, требует медицинской помощи.

«Боль в брюшной области, которая сопровождается температурой или переходит на другие части тела, сигнализирует об опасных болезнях», - уточнила специалист.

Медик отметила, что подобный синдром, когда проявляются одновременно боль в животе и повышенная температура, может сигнализировать о воспалении поджелудочной железы, либо о воспалении аппендикса (аппендицит). Человека с такой болью должен обязательно осмотреть врач.

Также Романенко прокомментировала боль в животе, отдающую в левую сторону во время движения. Если неприятное ощущение усиливается по мере усиления нагрузки (например, когда человек ускоряет шаг), можно предположить развитие инфаркта миокарда. В его случае, помимо прочего, боль иррадиирует в левую руку, под левую лопатку.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что рак желудка может проявляться необычными ощущениями во время еды.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Татьяна Романенко
Татьяна Романенко
Здоровье
врач-терапевт
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Теги : боль в животе, обращение к врачам, Татьяна Романенко
Врач Романенко: боль в животе вместе с температурой требует медицинской помощи
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