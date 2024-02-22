Онколог Иванов назвал бледность одним из признаков рака мочевого пузыря
Онколог Антон Иванов: при развитии рака мочевого пузыря помимо проблем с мочеиспусканием может возникать бледность.
Онколог Иванов сообщил «Газете.Ru» о признаках, которыми проявляется рак мочевого пузыря. По словам врача, человек с этим заболеванием может заметить, что цвет его мочи изменился, а само мочеиспускание стало дискомфортным и болезненным.
«Как правило, первыми признаками, позволяющими заподозрить заболевание, являются наличие крови в моче (гематурия), при которой цвет мочи может измениться на красный, розовый или коричневый, учащенное и болезненное мочеиспускание, неконтролируемые позывы», - сказал специалист.
Иванов уточнил, что по мере развития опухоли способность мочевого пузыря удерживать жидкость ухудшается – в результате позывы к его опорожнению становятся более острыми и частыми, а при мочеиспускании сильнее ощущается боль.
Также одним из признаков рака мочевого пузыря онколог Иванов назвал бледность.
«На рак могут указывать усталость, слабость и бледность кожи вследствие потери крови с мочой», – объяснил специалист.
На более поздней стадии, когда происходит прорастание опухоли в стенку пузыря, может развиться почечная недостаточность. Она, в свою очередь, может вызывать боли в пояснице.
Онколог добавил, что у людей с хроническими заболеваниями мочеполовой системы в виде простатита, аденомы предстательной железы, цистита или мочекаменной болезни риск заболеть этим видом рака является более высоким. Также канцерогенным фактором является курение.
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Антон Иванов
Здоровье
онколог, онкохирург
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