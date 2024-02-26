Эндокринолог Урбанова: односторонняя гинекомастия у мужчин может указывать на рак

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рука мужчины на грудной клетке

Эндокринолог Ксения Урбанова: увеличение груди у мужчин, происходящее лишь в одностороннем порядке, – это потенциально опасный симптом.

Эндокринолог Урбанова затронула тему увеличения груди у мужчин – данное явление известно как гинекомастия. Зачастую грудные железы у представителей мужского пола увеличиваются в размере с возрастом; такому изменению мужской фигуры способствует естественное, ассоциированное со старением, снижение количества половых гормонов андрогенов, пояснила медик.

Но рост грудных желез иногда наблюдается не только у мужчин зрелого и пожилого возраста.

«Главная причина развития гинекомастии – это изменение баланса мужских и женских гормонов в организме мужчины», - завила Урбанова «Газете.Ru».

Врач обратила внимание на то, что мужчины как и женщины могут болеть раком груди (хотя распространенность этого заболевания среди мужчин значительно более редкая). По словам Ксении Урбановой, на развитие рака грудной железы у мужчин может указывать односторонняя гинекомастия.

«Опухоли молочной железы у мужчин встречаются редко, но одностороннее увеличение молочной железы может быть и предвестником развития двусторонней гинекомастии, и оказаться и раком грудной железы», – предупредила специалист.

Медик добавила, что к гинекомастии бывают склонны мужчины с симптомами ожирения, злоупотребляющие едой, богатой простыми углеводами, а также алкоголем. Кроме того, риск ее возникновения увеличивают некоторые лекарственные препараты, а также заболевания, включая почечную и печеночную недостаточность, проблемы с надпочечниками, щитовидной железой.

Если мужчины замечают, что в груди появляется уплотнение, болезненность или их грудь в какой-то момент втягивается, им следует обязательно обратиться за медицинским обследованием, подчеркнула специалист.

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Ксения Урбанова
Ксения Урбанова
Здоровье
врач-эндокринолог
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Теги : рак груди у мужчин, причины болезней, Ксения Урбанова
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