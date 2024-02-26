Врач Мясников: гипотония на самом деле является абсолютно нормальным давлением

«Мы живем стереотипами. Низкое давление – это нормальное давление, оно и должно таким быть. Это вариант нормы», - заявил известный медик в комментарии Общественной службе новостей.

«Существует сосудистая остановка, когда давление резко снижается под воздействием препаратов или чего-то другого».

«Причина может быть еще и в том, что организм не приспособлен к внешней среде», - дополнил телеведущий и врач.

Врач Мясников высказался о том, что состояние, известное как гипотония, не следует воспринимать как некую патологию. Об имеющейся у человека гипотонии говорят, когда его артериальное давление оказывается стабильно ниже известного стандарта «120 на 80». На такое пониженное давление часто списывают низкий тонус, вялость и плохое самочувствие, однако доктор Мясников убежден: гипотония на самом деле является абсолютно нормальным давлением, и отнюдь не в ней заключается причина неприятных симптомов.Александр Мясников добавил, что артериальное давление, составляющее 120 на 80, на самом деле означает, что у человека имеется предгипертония. Все, что выше этого порога, указывает на гипертонию, которую ошибочно ассоциируют с более значительными показаниями тонометров.Почему же тогда возникают эпизоды ухудшения самочувствия, при которых измерение давления показывает низкие значения? Мясников ответил:Специалист добавил, что людям с постоянно низким давлением, которые жалуются на свое состояние, следует проанализировать образ жизни. По словам Мясникова, такого рода жалобы у гипотоников означают, что они не занимаются спортом, ведут малоподвижный образ жизни, много времени проводят в сидячем положении, редко бывают на свежем воздухе.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему у мужчин могут увеличиться грудные железы

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