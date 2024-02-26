Врач Мясников: гипотония на самом деле является абсолютно нормальным давлением

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плохое самочувствие

Врач Александр Мясников: так называемая гипотония не является заболеванием, плохое самочувствие гипотоников не связано с их давлением.

Врач Мясников высказался о том, что состояние, известное как гипотония, не следует воспринимать как некую патологию. Об имеющейся у человека гипотонии говорят, когда его артериальное давление оказывается стабильно ниже известного стандарта «120 на 80». На такое пониженное давление часто списывают низкий тонус, вялость и плохое самочувствие, однако доктор Мясников убежден: гипотония на самом деле является абсолютно нормальным давлением, и отнюдь не в ней заключается причина неприятных симптомов.

«Мы живем стереотипами. Низкое давление – это нормальное давление, оно и должно таким быть. Это вариант нормы», - заявил известный медик в комментарии Общественной службе новостей.

Александр Мясников добавил, что артериальное давление, составляющее 120 на 80, на самом деле означает, что у человека имеется предгипертония. Все, что выше этого порога, указывает на гипертонию, которую ошибочно ассоциируют с более значительными показаниями тонометров.

Почему же тогда возникают эпизоды ухудшения самочувствия, при которых измерение давления показывает низкие значения? Мясников ответил:
 
«Существует сосудистая остановка, когда давление резко снижается под воздействием препаратов или чего-то другого».

Специалист добавил, что людям с постоянно низким давлением, которые жалуются на свое состояние, следует проанализировать образ жизни. По словам Мясникова, такого рода жалобы у гипотоников означают, что они не занимаются спортом, ведут малоподвижный образ жизни, много времени проводят в сидячем положении, редко бывают на свежем воздухе.

«Причина может быть еще и в том, что организм не приспособлен к внешней среде», - дополнил телеведущий и врач.

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Александр Мясников
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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Теги : гипотония, артериальное давление, Александр Мясников
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