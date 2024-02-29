Врач Пурясев: причиной одышки может быть гипертония или аневризма

«При аневризме сосудистая стенка истончается и набухает. Такое состояние опасно для жизни, потому что сосуд может лопнуть в любой момент, спровоцировать кровоизлияние в мозг, что приведет к гибели», - предупредил Пурясев в комментарии « Доктору 24 ».

«Если человек идет по ровной поверхности или поднялся на один этаж, а ему уже не хватает кислорода – это средняя форма одышки. Также она появляется в состоянии покоя, когда человек сидит или лежит, – это крайняя степень. В таком случае пациента нужно госпитализировать для обследования», - резюмировал врач.

Врач Пурясев посоветовал россиянам не игнорировать появление одышки, во время которой возникает ощущение нехватки воздуха. Медик заявил, что в некоторых случаях одышка указывает на аневризму, обнаружить которую можно с помощью МРТ головного мозга.Также причиной одышки могут быть легочные заболевания: например, бронхиальная астма или пневмония, а кроме того гипертония. Врач уточнил, что на артериальную гипертонию у человека указывает одышка, которая возникает после незначительной физической нагрузки.Александр Пурясев порекомендовал обращаться к врачу людям, которые стали ощущать одышку – особенно, если она появляется в обстоятельствах, не связанных с волнением или серьезной физической активностью.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие нарушения у детей могут скрываться за плохим почерком.

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