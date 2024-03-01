Терапевт Спахов назвал продлевающие жизнь продукты с флавонолами

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употребление овощей

Терапевт Константин Спахов: флавонолы обладают противовоспалительными, противоопухолевыми свойствами.

Содержащиеся в растительных продуктах вещества флавонолы в виде кверцетина, кемпферола, мирицетина, изорамнетина улучшают защиту организма от развития опасных заболеваний (например, таких как рак, сердечно-сосудистые патологии или болезнь Альцгеймера). По данным нового исследования, опубликованного журналом Scientific Reports, употребление богатой флавонолами пищи способствует продлению жизни за счет своего антиоксидантного, противоопухолевого и противовоспалительного действия на организм. В частности, авторы исследования, следившие за здоровьем 11 679 человек, констатировали

«Потребление большого количества флавонолов снижало смертность от любых причин – на 36%, от рака – на 55%; от сердечно-сосудистых заболеваний – на 33%».

Врач-терапевт Константин Спахов отметил, комментируя эти данные в «АиФ», что продлевающие жизнь продукты с флавонолами могут быть широкодоступными; данные вещества содержатся во многих недорогих овощах и фруктах. Спахов перечислил конкретные продукты с флавонолами:
  • Капуста (любой ее вид);
  • Репчатый лук (предпочтительнее красный);
  • Яблоки;
  • Цитрусовые;
  • Помидоры;
  • Болгарский перец;
  • Листовые салаты:
  • Темный виноград и другие красные и темные ягоды;
  • Каперсы;
  • Красное вино.
«500 граммов – именно столько овощей и фруктов нужно съедать каждый день, чтобы получать флавонолы в достатке», - резюмировал врач.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что дефицит полезных элементов в организме нельзя восполнить приемом аптечных витаминов.

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Константин Спахов
Константин Спахов
Здоровье
врач-терапевт, кандидат медицинских наук
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Теги : флавонолы, полезные продукты, Константин Спахов
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Терапевт Спахов назвал продлевающие жизнь продукты с флавонолами