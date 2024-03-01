Терапевт Спахов назвал продлевающие жизнь продукты с флавонолами

«Потребление большого количества флавонолов снижало смертность от любых причин – на 36%, от рака – на 55%; от сердечно-сосудистых заболеваний – на 33%».

Капуста (любой ее вид);

Репчатый лук (предпочтительнее красный);

Яблоки;

Цитрусовые;

Помидоры;

Болгарский перец;

Листовые салаты:

Темный виноград и другие красные и темные ягоды;

Каперсы;

Красное вино.

«500 граммов – именно столько овощей и фруктов нужно съедать каждый день, чтобы получать флавонолы в достатке», - резюмировал врач.

Содержащиеся в растительных продуктах вещества флавонолы в виде кверцетина, кемпферола, мирицетина, изорамнетина улучшают защиту организма от развития опасных заболеваний (например, таких как рак, сердечно-сосудистые патологии или болезнь Альцгеймера). По данным нового исследования, опубликованного журналом Scientific Reports, употребление богатой флавонолами пищи способствует продлению жизни за счет своего антиоксидантного, противоопухолевого и противовоспалительного действия на организм. В частности, авторы исследования, следившие за здоровьем 11 679 человек, констатировалиВрач-терапевт Константин Спахов отметил, комментируя эти данные в « АиФ », что продлевающие жизнь продукты с флавонолами могут быть широкодоступными; данные вещества содержатся во многих недорогих овощах и фруктах. Спахов перечислил конкретные продукты с флавонолами:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что дефицит полезных элементов в организме нельзя восполнить приемом аптечных витаминов.

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